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Большую часть бизнеса развратили преференциями, заявил Силуанов 

РИА Новости + ещё 16 4 часа назад
Фото: РИА Недвижимость
С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявил, что причиной отказа бизнеса РФ инвестировать средства является нигилизм, а большая часть предпринимателей развращена льготами и субсидиями.
"У нас по-прежнему существует, особенно у бизнеса, нигилизм в своих действиях, все плохо. У Александра Николаевича (Шохина, глава РСПП — ред.) — крупный бизнес — огромные прибыли имеют. Прошлый год, в этом году прибыль растет, прет просто на глазах. У бизнеса у Репика (глава "Деловой России" — ред.) вообще супермаржинальный (сектор бизнеса — ред.)", — отметил Силуанов на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.
Он напомнил, что для МСП создаются новые режимы, льготы. «Развивается все, но все плохо, все не так. Не дорабатываем мы, не будем вкладывать. У нас есть бизнес, который по-прежнему по старинке работает. Заработал — за границу, заработал — в офшор. Там вроде как поспокойнее, хотя мы видим, что и там далеко не все в порядке», — продолжил Силуанов.
"Есть бизнес, который просто ждет льготы: не дадите льготы или субсидию — не буду инвестировать. Так мы большую часть предпринимателей развратили: не буду вкладывать, пока не дадите преференции, не хочу", — пересказал их позицию первый вице-премьер.
Есть бизнес, который работает и инвестирует средства, сказал Силуанов. «На него кстати как раз и надо сделать ставки», — добавил он.
"Когда мы говорим о том, что бизнес не верит, я понимаю, что это наша проблема, моя проблема, в том числе. То, что мы не создали этих условий для того, чтобы бизнес поверил. И вот это действительно наша работа сегодня, завтра, чтобы убедить Александра Николаевич, убедить наших предпринимателей, что сейчас будем работать по-другому", — сказал Силуанов.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА «Россия сегодня» выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Личный счет , Антон Силуанов , Российский союз промышленников и предпринимателей , Сбербанк России , Деловая Россия , РИА Новости
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