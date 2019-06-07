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Россиянам рассказали, как увеличить свои пенсии 

Рамблер + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пенсии многих россиян вырастут, если Госдума примет законопроект, упрощающий процедуру подтверждения советских зарплат при назначении страховой части пенсии. Об этом пишет «Российская газета».
Страховая пенсия рассчитывается на основании трудового стажа и отчислений в Пенсионный фонд России (ПФР) . Кроме того, чем выше был заработок, тем больше будет пенсия.
Российская система обязательного пенсионного страхования полностью заработала с 2002 года, когда на каждого работающего завели счет в ПФР, а работодатели начали отправлять налоговикам и фонду данные о страховых взносах и трудовом стаже сотрудников.
Однако данных о людях, рабочий стаж которых частично пришелся на советское время, в ПФР может не оказаться. Таким гражданам нужно самостоятельно собирать документы для подтверждения стажа: нужна трудовая книжка, а также справка с прошлых мест работы о среднем заработке за 60 месяцев подряд до 1 января 2002 года.
В случае утери документов пенсию таким людям рассчитывают, исходя из минимальной зарплаты. По задумке авторов нового законопроекта, если документы потерялись не по вине работника, для расчета пенсии следует применять показатели средней зарплаты по соответствующим должностям, единые тарифные сетки и отраслевые приказы по зарплате.
«РГ» отмечает, что в 90-е годы многие предприятия банкротились и ликвидировались, а иногда людям приходилось покидать «горячие точки» без документов. В таких случаях бывшим работникам закрытых предприятий приходится обращаться в суд, где рассмотрение дела может затянуться.
Один из авторов документа Сергей Миронов заявил, что практика, по которой россиянам в таких ситуации назначают минимальные пенсии, ущемляет пенсионные права граждан.
Он напомнил, что в СССР действовали единые исходные нормативы, определяющие размер зарплаты. С помощью этих данных можно легко рассчитать примерный размер советской зарплаты и нынешней пенсии.
Опрошенные «РГ» эксперты заявили, что в законопроекте следует четче прописать понятие «не по вине работника».
Комментарии
Личный счет , Сергей Миронов , Федеральная налоговая служба , Пенсионный фонд РФ , Госдума , "Российская газета"
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