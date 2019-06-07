Самые бедные россияне проживают в республиках Тыва и Ингушетия. Как сообщил глава Минтруда Максим Топилин, в этих регионах самое высокое количество населения с доходами ниже прожиточного минимума.
«Ингушетия, Тыва — это два самых непростых региона, к сожалению», — цитирует ТАСС Топилина.
Росстат опубликовал статистику по доходам и расходам домохозяйств в четвертом квартале 2018 года. В докладе указано, что 48,2% российских семей денег хватает только на еду и одежду. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментируя исследование ВЦИОМ пояснил, что причиной бедности является общая неблагоприятная обстановка в мировой экономике.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране за чертой бедности находятся примерно 19 миллионов граждан. В майском указе он поручил к 2024 году снизить уровень бедности в два раза.