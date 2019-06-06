Россиянам станет доступен платежный сервис Mi Pay

Международные технологические компании Xiaomi и Masterсard объявили о стратегическом партнерстве в России. Соглашение, в рамках которого стороны планируют работать над распространением платежных инноваций и запуском в России цифрового платежного сервиса Mi Pay, заключено на Петербургском международном экономическом форуме.

«Запуск в России цифрового платежного сервиса Mi Pay даст российским пользователям мобильных устройств Xiaomi и держателям карт Mastercard возможность с удобством осуществлять покупки, а также получать различные бонусы и привилегии. Mi Pay будет совместим с новыми моделями смартфонов и носимыми устройствами Xiaomi, поддерживающими NFC», — говорится в сообщении платежной системы.

Трансакции, совершенные через Mi Pay, защищены самыми передовыми разработками Mastercard в сфере безопасности, в частности — технологией токенизации. Платформа токенизации Mastercard позволяет интегрировать в мобильные платежные сервисы высокий уровень защиты.

При использовании карты Mastercard в Mi Pay ее номер не хранится ни на мобильном устройстве, ни на серверах Xiaomi, ни у торгово-сервисных предприятий. Вместо этого при подключении карты Mastercard к сервису Mi Pay создается уникальный токен — шестнадцатизначная комбинация цифр, привязанная именно к приложению на определенном устройстве.