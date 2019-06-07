«Сохранение нации»: россиянкам заплатят за первенца?

В России в 2020 году увеличится материнский капитал. Кабмин также прорабатывает меры для стимулирования рождения первого ребенка в семьях. Кроме того, с 1 января 2020 года маткапитал будет увеличен и составит 470 тысяч рублей. Об этом стало известно из заявлений чиновников на полях Петербургского международного экономического форума.

В России в 2020 году увеличится материнский капитал, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на полях Петербургского международного экономического форума.

«Когда будет прогноз социально-экономического развития, будут определены индексы увеличения, тогда можно будет конкретную сумму указать», — приводит РИА «Новости» слова заместителя председателя правительства РФ.

По ее словам, кабмин также прорабатывает меры для стимулирования рождения первого ребенка в семьях. На уточняющий вопрос о том, есть ли среди этих мер выдача маткапитала при рождении первенца, Голикова заявила, что об этом «говорить рано».

О возможности выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье Голикова говорила и ранее в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).

«Я не буду скрывать, и такие варианты тоже обсуждаются. Конечно, на это потребуются значительные средства», — указывала чиновник.

Вице-премьер подчеркивала, что, «скорее всего, нам нужно будет принимать дополнительные меры, чтобы мотивировать семьи к появлению в них детей».

Это связано со многими аспектами, в том числе и с необходимостью обеспечения «сохранения нации», отмечала Голикова.

В России действуют различные виды финансовой поддержки семей с детьми, включая адресные и однократные выплаты на первого ребенка, материнский капитал на второго и последующих детей, напоминала заместитель председательства правительства России.

Также в четверг, 6 июня, стало известно о том, что российские власти приняли решение проиндексировать размер материнского капитала. Как рассказал на полях ПМЭФ министр труда и социальной защиты Максим Топилин , с 1 января 2020 года маткапитал составит 470 тысяч рублей.

В настоящее время размер выплаты на второго ребенка составляет 453 тысячи рублей. Индексация будет ориентироваться на размер инфляции, передает ФАН.

«С 1 января 2020 года — прогноз роста потребительских цен составляет 4%», — отметил глава ведомства.

Исходя из этого, сумма маткапитала вырастет на 17 тысяч рублей. По словам чиновника, это уже согласованное решение. Все средства для этого есть, они предусматриваются при подготовке бюджета на следующий год.

До этого на полях ПМЭФ-2019 года Топилин успел ответить на вопрос об «отцовском капитале». Российский министр заявил, что не понял логики авторов предложения о введении для россиян «отцовского капитала».

«Я просто не знаю, что имели в виду авторы, сложно понять ход мыслей», — заявил Топилин.

Идея внедрить в стране «отцовский капитал» появилась в СМИ около недели назад.

Общественная палата по поддержке семьи, материнства и детства подготовила доклад, в котором предлагается ввести субсидии для отцов после рождения третьего ребенка.

Позиция авторов такова, что размер «отцовского капитала» будет сопоставим с «материнским», то есть составит около 450 тысяч рублей. При этом такие меры должны будут стимулировать родителей к рождению детей.

Кроме того, новые субсидии не отменят существующего материнского капитала. Выплачивать «отцовский капитал» предлагается при условии, что дети воспитываются в одной семье, брак в которой официально зарегистрирован.

В прошлом месяце замминистра труда и социальной защиты России Алексей Скляр заявил, что ведомство планирует упразднить традиционные бумажные сертификаты на материнский капитал к 2020 году.

По его словам, Минтруд намерен заменить бумажные сертификаты электронной базой. Замглавы ведомства также добавил, что если родители захотят получить документ, они смогут взять выписку в органах соцзащиты.

Скляр подчеркнул, что работа проходит в рамках оптимизации оказания госуслуг и коснется также других процедур, передает НСН.

Российская семья может получить материнский капитал за второго рожденного или усыновленного ребенка с 2007 года. Его размер до конца 2019 года составляет 453 000 руб., а с 2020 года сумма вырастет до 470 240 руб.

Программа рассчитана до 2021 года, при этом правительство рассматривает возможность продлить действие программы на более долгий срок, рассказывала Голикова в сентябре 2018 года.

Сертификат можно потратить на улучшение жилищных условий, оплату детского сада или школы, а также погашение долга по кредиту или займу.