В Госдуме хотят увеличить с богатых взносы в фонд соцстраха

Депутаты Госдумы предложили отказаться от регрессивной шкалы в социальных взносах. В соответствии с действующей редакцией Налогового кодекса, с заработной платы, достигшей порога приблизительно в 90 тысяч рублей в месяц, страховые взносы не взимаются. О том, что будет, если уйти от такой льготы для самых высокооплачиваемых работников, рассказали News.ru парламентарии.

По мнению замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олега Шеина, бюджет только Фонда социального страхования (ФСС) вырастет более, чем на 100 млрд рублей. В свою очередь, первый зампред комитета по бюджету и налогам Валентин Шурчанов КПРФ ) уверен, что при этом необходимо уменьшить соцвзносы с тяжелых, опасных производств, которые стабильно получают из Фонда соцстраха меньше денег, чем платят в него взносов.

Фонд соцстраха по итогам 2018 года оказался профицитным. Общий объём доходов составил 735 млрд рублей, расходов — 702 млрд Профицит равнялся почти 33 млрд рублей. В первую очередь, это связано с увеличением фонда заработной платы, на который начисляются взносы, на 6,4% — в 2018 году из Федеральной налоговой службы России в доход бюджета Фонда поступило страховых взносов на 531 млрд рублей, что превысило запланированные суммы. Об этом говорится в тексте законопроекта.

Из других любопытных особенностей отчёта Фонда за 2018 год — россияне стали больше болеть. Относительно предыдущего года увеличилась средняя продолжительность одного случая временной нетрудоспособности с 10,9 дня в 2017 году до 11,2 дня в 2018 году. Всего же за год было выплачено 556 млрд рублей на оплату больничных и поддержку материнства.

Фонд в 2018 году в полном объёме обеспечил выполнение возложенных на него обязательств по обязательному социальному страхованию и делегированных Фонду государственных функций, — говорится в заключении документа.

Вопросов к фонду нет, он делает что может, уверен Олег Шеин , отвечающий во фракции «Справедливая Россия» за социальные вопросы, и предлагает для расширения возможностей фонда увеличить его доходы за счёт возврата взимания социальных взносов в полном объёме с высокооплачиваемых россиян.

Фонд выполняет все планы и средства тратит точно по ним. Вопрос к системе соцстрахования в целом. Доходы фонда могли бы быть больше, если у нас была хотя бы плоская шкала страховых взносов. По российским правилам, если зарплата человека превышает 90 тысяч в месяц, то он не выплачивает отчислений в Фонд соцстраха. Нулевая ставка. И это снижает доходы фонда более чем на 100 млрд рублей в год. Вместо 702 млрд рублей фонд мог бы заработать 815 млрд, — предполагает Шеин.

Он также обратил внимание на то, что в 2018 году на 209,4 тыс. сократилось по сравнению с запланированным ранее число выплат при рождении ребёнка, средний размер пособия при этом уменьшился на 260 рублей и составил 18 тысяч 250 рублей. Среднее пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет составило 9 тысяч 470 рублей.

Внутри фонда можно было бы перебрасывать неиспользуемые деньги. Есть недоосвоение по детским пособиям, оно вызвано падением рождаемости на 15%. Не надо возвращать эти 15% в бюджет. Лучше направлять остатки на увеличение размеров выдаваемых сейчас пособий, — уверен Шеин.

Главные выводы, которые, по мнению справедливороса нужно сделать из поступившего в Госдуму документа, — разобраться в ситуации с пособиями по безработице и, главное, переобучением безработных на современные, нужные экономике высокооплачиваемые профессии.

Надо всерьёз подумать о крайне низком размере пособия по безработице. Пособие составляет 1500 рублей — оно увеличилось, но сократили вдвое срок его выдачи, так что государство не потратило ни рубля, сымитировав решение о росте пособия. В развитых странах только на безработных тратят около 1% ВВП, у нас весь объём соцстрахования меньше, 0,7%. Что уж говорить о пособиях потерявшим работу? И, к сожалению, на бирже труда плохо работает программа переподготовки кадров и повешения квалификации. Учат устаревшим и не очень нужным специальностям, — констатировал Шеин.

Но есть и позитив: цены на путёвки и средства реабилитации инвалидов удалось снизить в некоторых случаях на треть благодаря введению конкурсных процедур. Кроме того, в 2018 году количество несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний снизилось на 6,7% по сравнению с 2017 годом. Если снижение травматизма продолжится, то это позволит комитету Госдумы по бюджету и налогам приступить к решению давней проблемы, связанной с производственным травматизмом — перекрестным субсидированием, сообщил в интервью News.ru первый заместитель комитета Валентин Шурчанов (КПРФ).

У нас 32 группы производств, которые платят самые разные взносы в зависимости от опасности профессии. Угольщики, допустим, больше, швеи — меньше. Однако, что удивительно, угольщики при этом реже болеют и травмируются. Видимо, аккуратнее работают, а швеи — чаще. И получается, травмы швеи оплачиваются за счёт угольщика. Думаю, комитету нужно предложить поправки в законодательство и пересмотреть взносы, снизив их для опасных профессий, — предположил Шурчанов, добавив, что в целом работой Фонда социального страхования он доволен.

Комитет ГД по бюджету и налогам рассмотрит эти вопросы в конце июня и, как ожидается, отчёт будет утвержден уже до завершения весенней сессии.

Фонд социального страхования Российской Федерации — это один из государственных внебюджетных фондов, относящихся к единой бюджетной системе страны. Бюджет Фонда, также, как и других государственных внебюджетных фондов, не входит в состав консолидированного бюджета России и утверждается в форме самостоятельного федерального закона.

В рамках своей деятельности Фонд осуществляет финансовое обеспечение расходов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также исполнению возложенных на Фонд государственных функций — обеспечения граждан получателей социальных услуг путевками на санаторно-курортное лечение, а также их бесплатного проезда к месту лечения и обратно за счет средств федерального бюджета.

Кроме того, Фонд обеспечивает инвалидов и отдельные категории граждан из числа ветеранов техническими средствами реабилитации, протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедическими изделиями за счет средств федерального бюджета.