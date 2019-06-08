Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
10.06 – 17.06
$
65.70
73.30
Индексы и котировки Brent
60.95
–0.38 Золото
1337.37
+0.02 РТС
1317.32
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
06.06
1.1267
+0.0086
23.05
1.1181
03.06
23.05
12.05

Названы самые высокие зарплаты июня 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: ТАСС
Шеф-повар в столице России может посоревноваться по уровню зарплаты со специалистом DataEngineeringTeamLead (Python / C++) и программистом (С++ Senior) в Москве, а также — с ведущим системным архитектором и инженером по видеостримингу в Санкт-Петербурге.
Портал HeadHunter подготовил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий июня. Так, шеф-повару в столице работодатель готов платить от 250 тысяч рублей в месяц. А его ближайшим "зарплатным конкурентам", перечисленным выше, от 230 тысяч до 400 тысяч рублей.
В "рейтинг" самых высокооплачиваемых вакансий также попали рабочие места для программиста 1С в Екатеринбурге (зарплатное предложение — 200 тысяч рублей), специалиста по МСФО в Москве (от 200 тысяч до 250 тысяч рублей на руки), старшего юриста по строительству в столице (от 200 тысяч), IOS разработчика в Перми (от 200 тысяч на руки).
Кстати, высокие зарплаты в нестоличных городах — не редкость. Так, сейчас есть вакансии для Senior PHP-программиста в Новосибирске на зарплату от 150 тысяч рублей на руки, и там же — Senior.NET-разработчика (от 130 тысяч), IOS разработчика в Краснодаре (от 150 тысяч рублей), ведущего Full Stack разработчика в Нижнем Новгороде (от 150 тысяч до 250 тысяч — до вычета НДФЛ), SeniorPHP/MySQLdeveloper в Ростове-на-Дону (от 150 тысяч до вычета налогов), заместителя шеф-повара в городе Выкса Нижегородской области (от 130 тысяч), водителя карьерного самосвала в Новокузнецке (от 140 тысяч рублей), механика по горной технике в Забайкальском крае (от 120 тысяч на руки).
Российская Газета: последние новости
Россияне назвали самый удобный платежный инструмент Все пенсионеры с минимальной пенсией получили доплаты Почта Банк начал продавать инвестиционные продукты
Комментарии3
Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Остался только страх»: почему бизнес не верит России33
​Сбербанк запустил сервис по возмещению налогов из бюджета
«Почта России» готовится к грандиозным изменениям25
«Нафтогаз» поставил условие для переговоров с «Газпромом»82
Миллер назвал главный вопрос на переговорах с Украиной
Видео
14:14
Греф назвал способ сделать россиян богаче
Личный счет
03:31
В Грузии похвастались выгодой от российского угля
Компании
12:54
«Северный поток-2» оказался на грани срыва
Рынки Экономика
01:20
«У всех все плохо»: власть обрушилась на бизнес
Экономика Компании
04:35
«Пройдем войну с Китаем»: санкции напугали нефтяников
Компании Статьи
02:12
Регионы проигнорировали указ Путина по зарплатам
Личный счет
01:46
«ОПЕК, Россия тебе больше не друг»
Экономика Рынки
01:18
Нефть рухнула ниже психологической отметки
Рынки Недвижимость
04:30
Месть за Huawei: Китай наносит США ответный удар
Компании
02:34
Россельхознадзор решил судьбу «подарков» из-за границы
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение