«Они не научились обращаться с деньгами»

Миллионы немцев познали кредитное рабство — объемы их долгов выросли настолько, что они не могут их погасить. В лидерах молодежь, которая не научилась контролировать собственные расходы, и пенсионеры, которые вот уже несколько лет сталкиваются с падением реальных доходов. Причем если молодежь еще может выкарабкаться из долговой ямы, найдя приличную работу, то пожилые немцы зачастую обречены умереть должниками. Власти просто не могут найти денег на пенсионеров, целенаправленно снижая расходы на них в течение последних лет. Нищета без возрастных ограничений — в материале Ленты.ру.

Долги стали серьезной проблемой для каждого десятого жителя Германии. По данным агентства Creditreform, в 2018 году 10,04 процента граждан — 6,9 миллиона людей старше 18 лет — имели непосильные кредиты и регулярно задерживали выплаты. Это больше, чем было после мирового финансового кризиса 2008 года. «Экономика в Германии растет, а безработица падает. Но, как показывает исследование, число людей с чрезмерной задолженностью увеличивается, особенно на Западе. Этот показатель растет четвертый год подряд», — отмечается в исследовании.

На Запад приходится около 5,82 миллиона проблемных должников, в восточной Германии эта цифра составляет порядка 1,11 миллиона человек. При этом, если на Востоке число случаев чрезмерной задолженности в 2018 году сократилось на восемь тысяч, то на Западе их напротив стало на 27 тысяч больше. Излишнюю долговую нагрузку имеют 7,65 процента (2,7 миллиона) женщин старше 18 лет и 12,55 процента (4,2 миллиона) мужчин.

Количество женщин с чрезмерными долгами увеличилось за 2018 год на 21 тысячу человек, а среди мужчин сократилось на две тысячи человек. Больше всего должников живет в Берлине, на их долю приходится 13 процентов населения, по этому показателю немецкая столица уступает, например, Дуйсбургу (16 процентов) и Дортмунду (14 процентов) и находится на уровне Лейпцига (13 процентов).

Ошибки молодости

По данным Федерального статистического управления Германии, у людей младше 25 лет чрезмерные долги появляются, главным образом, из-за «неэкономичного ведения домашнего хозяйства». Молодые немцы не умеют планировать расходы и часто набирают потребительские кредиты, покупая вещи, которые им не по карману. Другие частые причины — безработица (19,1 процента) и болезни, наркомания несчастные случаи, на которые в общей сложности приходится 10,9 процента.

Компании, занимающиеся доставкой товаров по почте и телекоммуникационными услугами, занимают первое место у молодежи в списке кредиторов. Самой большой проблемой юных немцев стала своевременная оплата мобильной связи и интернета — такие долги есть у 64,9 процента молодых должников. В среднем долг перед провайдерами составляет 1573 евро на человека. Это шестая часть от совокупного среднего долга в этой возрастной группе, который равен 8849 евро. Чистый доход при этом равняется 777 евро на человека. Если все эти деньги использовать исключительно на оплату кредитов, можно расплатиться с телефонными операторам за два месяца и оплатить все долги примерно за год.

Как замечает юрисконсульт по долговой ответственности Сивилла Роос, долги появляются по самым разным причинам, но есть и много общего. Обычно речь идет о людях, которые выросли в неполных семьях, у них нет высшего образования и мало денег.

«Они не научились обращаться с деньгами. Когда им исполняется 18 лет, они просто теряются и постоянно делают ошибки», — говорит она.

Роос вспомнила о молодой женщине, которая решила вместе с тремя друзьями получить групповой тариф для мобильной связи и оформила его для себя. Все пообещали платить вовремя, но через несколько месяцев забыли об этом, таким образом у немки скопилось семь тысяч евро долга. По словам Роос, долги, образовавшиеся из-за того, что третья сторона не выполнила обязательства, «классика для молодежи».

Старость взаймы

Немецкие банки уверяют, что их больше не волнует возраст клиента. Как рассказал Герман Бакхаус, генеральный директор Märkische Bank, достаточно того, чтобы у клиента был стабильный доход — неважно зарплата или пенсия. Также он уточнил, что больше никто не спрашивает у заемщиков, на что они планируют потратить кредит. Банк даже создал отдельное подразделение, VR Lifelines 55+, обслуживающее только старшую возрастную группу. Процентную ставку, по словам Бакхауса, перестали привязывать к возрасту.

По данным Creditreform за 2018 год, количество немцев старше 70 лет, которые имеют излишние долги, выросло на 35 процентов, до 263 тысяч человек. В отличие от молодых, они брали кредиты не на потребительские расходы, а из-за болезней или несчастных случаев (15,3 процента) и смерти партнера (14,4 процента). 62,9 процента пожилых должников оформляли кредиты в банках, у 38,5 процентов долги образовывались из-за несвоевременной оплаты налогов, телекоммуникационным компаниям задолжали 25,3 процента.

Пока доля пожилых должников на Западе Германии все еще выше, чем на Востоке. Но эксперты ожидают, что скоро соотношение изменится. По оценке Фонда Бертельсманна (международная организация, занимающаяся поиском решений основных проблем современности), из-за того, что пенсии на Востоке достаточно низкие, люди которым сейчас 50 — 64 года, после выхода на пенсию с высокой вероятностью попадут в долговое рабство. «Как только эта возрастная группа выйдет на пенсию, риск бедности в пожилом возрасте во всех восточногерманских государствах и в Берлине, значительно возрастет», — отмечается в исследовании фонда.

Если средняя сумма просроченного долга в Германии составляет 34 тысячи евро, то у людей старше семидесяти, как правило, суммарный размер кредитов уже превышает 50 тысяч евро. Это при том, что пожилые более консервативны и обычно берут долги только в крайнем случае. «С выходом на пенсию шансов улучшить свое экономическое положение практически не остается», — говорит Рудольф Мартенс, исследователь ассоциации Paritätische Gesamtverband.

По его словам, если для молодых долги, обычно, только временное затруднение, в старости люди уже до смерти не могут их закрыть. Более полумиллиона пенсионеров в Германии получают минимальную пенсию (374 евро для одиноких и 416 евро для совместно проживающих), благодаря другим социальным выплатам они все же могут достичь прожиточного минимума (9 168 евро в год, 764 евро в месяц), но даже в этом случае оплачивать долги может быть затруднительно. Ульф Грот из Университета прикладных наук Нойбранденбурга предполагает, что финансовое положение пожилых людей в ближайшие годы ухудшится. «Это последствия низкооплачиваемой работы», — говорит он. По его мнению, проблема становится особенно серьезной в Восточной Германии, где многие люди лишились работы после падения Берлинской стены.

Реформы подвели

Падение доходов у пожилых вынуждает их все чаще обращаться к кредитам. В то время как молодежь учится жить по средствам (доля людей до тридцати с чрезмерной задолженностью стала сокращаться), доля людей старше 50 лет с просроченной задолженностью продолжает расти и уже достигла примерно 80 процентов от общего числа проблемных должников, появившихся в 2018 году. Хотя рост долга связан с рядом причин, включая низкую оплату труда и потерю работы, главный корень зла — пенсионные реформы, идущие в стране последние 20 лет. Они почти всегда были направлены на снижение уровня покрытия обязательной пенсии с целью стабилизации размера взносов. В результате, после окончания работы многие немцы берут кредиты, чтобы поддержать привычный уровень жизни.

Сейчас из федерального бюджета в пенсионный фонд поступает 90 миллиардов евро. По прогнозам эксперта по пенсиям Мартина Вердинга из Рурского университета, в 2040 году, если не удастся найти решение, сумма увеличится втрое, а к 2060 году уже в пять раз — до 470 миллиардов евро. Для сравнения, расходы на помощь банкам после мирового финансового кризиса составляли 60 миллиардов евро, а ежегодные расходы на прием беженцев — от 20 до 50 миллиардов евро.

Вторая причина, которая заставляет всех немцев, независимо от возраста копить долги, — цены на рынке жилья, которые растут гораздо быстрее доходов. Все больше домохозяйств тратят львиную долю бюджета, чтобы оплатить аренду. Поэтому любые неожиданные расходы могут привести к долговому стрессу, считает генеральный директор Creditreform Ральф Зирбс. По его мнению, растущие цены на жилье стали одним из основных драйверов роста долга и бедности.

«Уровень арендной платы для многих арендаторов превышает 50 процентов», — говорится в отчете Creditreform.

Огромная доля невозвратных кредитов в самой богатой стране Европы оказалась для многих сюрпризом. Если молодое поколение погрязло в долгах из-за собственной расточительности, то в проблемах пожилых немцев велика вина нынешних властей, которые оказались не готовы отвечать на вызовы старения граждан. Пенсионное обеспечение уже сейчас позволяет многим едва сводить концы с концами, еще большее снижение пенсий загонит пожилых немцев в еще более глубокую долговую яму, но и нарастить выплаты власти не могут — на это просто не хватит денег в бюджете.