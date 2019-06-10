Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
10.06 – 17.06
$
65.70
73.30
Индексы и котировки Brent
60.95
–0.38 Золото
1337.37
+0.02 РТС
1317.32
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
06.06
1.1267
+0.0063
24.05
1.1204
03.06
23.05

Личные данные 40 сотрудников ФСБ утекли в сеть 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Персональные данные почти одного миллиона россиян оказались в открытом доступе. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Речь идет о утечке персональных данных 900 тысяч клиентов трех банков: ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. Как отмечают эксперты, люди, чьи данные оказались в открытом доступе, могут подвергнуться спаму или столкнуться с мошенничеством.
Издание ознакомилось с одной из баз данных, в которой оказалась персональная информация 55 тысяч человек, в том числе 500 сотрудников МВД и 40 сотрудников ФСБ. В документе, опубликованном в конце мая, доступны ФИО, номер мобильного, домашнего и рабочего телефона, адрес проживания и место работы.
Основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян объяснил, что в 2014 году в Альфа-банке произошло массовое увольнение регионального IT-отдела, что могло привести к утечке и распространению персональных данных на черном рынке. Другую базу данных клиентов банка, датируемую 2018-2019 годами, мог взять клиентский менеджер.
11 апреля сообщалось, что более половины облачных баз данных Рунета предоставляли возможность неавторизованного доступа. Из всех проанализированных серверов 10 процентов содержали персональные данные россиян или коммерческую информацию компаний, а еще четыре процента были до этого взломаны хакерами и уже содержали требования о выкупе.
Последние новости
Горбачев прокомментировал изложенные в сериале «Чернобыль» факты Партии Зеленского и Порошенко представили первых кандидатов в Раду «Россия 24» рассказала об опьянении Голунова и показала справку о его трезвости
Комментарии2
Личный счет , ФСБ , ХКФ Банк , МВД , Альфа-банк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Личные данные клиентов трех банков утекли в Сеть
American Airlines продлила запрет на Boeing 737 MAX
Россиянам назвали основания для отказа в пенсии6
ВБ подготовил «Доклад об экономике России»
Названы стабильные и успешные регионы России
Видео
14:14
Греф назвал способ сделать россиян богаче
Личный счет
03:51
Белоруссия вернула России грязную нефть
Рынки Экономика
03:50
Новый план: Москву и Минск свяжет общая валюта
Рынки
03:31
В Грузии похвастались выгодой от российского угля
Компании
00:34
Как Украина обманывала Россию
Экономика Статьи
12:54
«Северный поток-2» оказался на грани срыва
Рынки Экономика
01:20
«У всех все плохо»: власть обрушилась на бизнес
Экономика Компании
04:35
«Пройдем войну с Китаем»: санкции напугали нефтяников
Компании Статьи
02:12
Регионы проигнорировали указ Путина по зарплатам
Личный счет
01:46
«ОПЕК, Россия тебе больше не друг»
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение