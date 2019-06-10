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Слив на миллион: паспорта россиян массово утекли в Сеть 

Рамблер + ещё 35 1 час назад
Фото: РИА Новости
Паспортные данные, телефоны и информация о месте работы около 900 тысяч клиентов Альфа-банка, ОТП Банка и ХКФ Банка оказались в открытом доступе. Об этом пишет «Коммерсант».
На прошлой неделе в DeviceLock обнаружили две утечки: одна из опубликованных баз содержит данные о 55 тысячах россиян, включая их ФИО, телефоны (мобильный, домашний и рабочий), адрес проживания и место работы. Специалисты датировали эту базу 2014–2015 годами. Во второй базе всего 504 записи, но датируется она 2018–2019 годами и содержит, помимо прочего, информацию об остатке на счете клиента банка.
«Коммерсант» нашел в интернете первую базу, выложенную в заархивированном виде с еще двумя. В ней оказались данные россиян из Северо-Западного федерального округа. Издание выяснило, что помимо россиян, работающих в частных компаниях, база содержит данные около 500 сотрудников МВД и 40 служащих ФСБ. Всего в трех обнаруженных газетой базах есть информация о почти 900 тысячах россиян.
По мнению опрошенных газетой экспертов, люди, чьи данные оказались в открытом доступе, могут не только стать жертвами спам-рассылок, но и столкнуться с мошенничеством.
В пресс-службе Альфа-банка газете заявили, что организация уже начала проверку достоверности и актуальности опубликованных данных. ХКФ-банк пообещал принять меры, чтобы установить происхождение данных. В ОТП-банке заявили, что утечек не фиксировали.
Гендиректор компании Zecurion Алексей Раевский предположил, что эти базы целенаправленно собрал человек, который или был инсайдером, или находил тех, кто может украсть данные. По словам Раевского, теперь люди из баз рискуют привлечь внимание банковских мошенников.
К примеру, злоумышленники могут выдавать себя за службу безопасности банка и входить к людям в доверие благодаря знанию персональных данных. Также они могут использовать паспортные данные в мошеннических целях.
Комментарии4
Личный счет , Алексей Раевский , ФСБ , ХКФ Банк , МВД , Альфа-банк , ОТП Банк
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