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Всемирный банк подготовил «Доклад об экономике России» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 58 минут назад
Фото: Reuters
До 2021 года в России снизится уровень бедности, заявил Всемирный банк в «Докладе об экономике России».
Отмечается, что «у многих людей нет официальной занятости, и многие домохозяйства по-прежнему находятся у черты бедности», что свидетельствует о «довольно высоком уровне социальной уязвимости».
Российский бюджет теряет от 1% ВВП до 2,3% ВВП из-за неформальной занятости населения, доля которой оценивается в 15,1–21,2%, передает ТАСС.
ВБ считает, что в 2019 году экономика России вырастет на 1,2%, в 2020 году ожидается ускорение до 1,8%, смягчение денежно-кредитной политики и реализация нацпроектов может привести к росту ВВП.
В докладе говорится, что потребительское кредитование в России растет быстрыми темпами, но признаков кризиса в сегменте пока нет.
ВБ также заявил об относительной стабильности банковского сектора России.
Всемирный банк ожидает возврат инфляции в России к целевому показателю ЦБ в 4% в 2020–2021 годах, а в течение 2019 года — ее замедления до 5%.
На днях сообщалось, что Всемирный банк зафиксировал рекордный рост ВВП России в условиях санкций.
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Личный счет , Экономика , Всемирный Банк , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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