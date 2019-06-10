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В Госдуме предложили повысить выплаты по уходу за инвалидами в восемь раз 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © Fotolia / Magdal3na
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий повысить выплаты по уходу за инвалидами I группы с 1,2 тысячи рублей до 10 тысяч рублей, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы комитета ГД по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Авторами инициативы также выступили вице-спикер ГД Игорь Лебедев и депутаты Борис Пайкин, Александр Шерин, Елена Строкова.
"Проживающие на территории Российской Федерации неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), имеют право на получение ежемесячной компенсационной выплаты… Выплата за уход устанавливается в размере 10 000 рублей, который подлежит индексации один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год", — говорится в проекте закона.
Как поясняют авторы, с 2006 года предусмотрено предоставление неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим 80 лет, ежемесячных компенсационных выплат. С 1 июля 2008 года ежемесячная компенсационная выплата установлена в размере 1,2 тысячи рублей и её индексация указом не предусмотрена.
Депутаты отмечают, что право на получение ежемесячных компенсационных выплат имеют не все лица, осуществляющие уход за нетрудоспособными гражданами, а только те из них, которые являются неработающими и трудоспособными, то есть оставившими трудовую деятельность из-за необходимости.
Разработчики указывают, что президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации 20 февраля 2019 года предложил повысить выплату по уходу за любым ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы с 1 июля текущего года до 10 тысяч рублей.
"Следует отметить, что уход за инвалидом I группы не отличается от ухода за инвалидом с детства I группы. При этом столь огромная разница в размерах выплат лицам, осуществляющим уход за ними, вызывает социальную напряженность среди граждан, осуществляющих такой уход, чувство социальной несправедливости", — поясняют парламентарии.
Предполагается, что финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего законопроекта, будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. Вступить в силу законопроект должен с 1 января 2020 года.
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Комментарии
Личный счет , Игорь Лебедев , Борис Пайкин , Александр Шерин , Ярослав Нилов , Владимир Путин , Госдума , ЛДПР
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