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В ПФР сообщили, когда могут отказать в оформлении пенсии 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В 2018 году было 170,5 тысячи решений об отказе, а в 2017 году — 125,4 тысячи. Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, основная причина отказов — отсутствие оснований для досрочного назначения страховой пенсии. Но в общем количестве назначаемых пенсий отказы по досрочным пенсиям составляют примерно 6 процентов.
Кто же реально имеет право на досрочную пенсию? Прежде всего, как уточняют в ПФР, это люди, которые работают на тяжелых и вредных производствах. Но, как особо подчеркивают в ПФР, обязательно нужно обращать внимание не только на общий страховой стаж (то есть период, когда за человека работодатель отчисляет социальные взносы), но и на необходимый страховой стаж на соответствующих видах работ. Так, например, люди, занятые в подземных работах и горячих цехах, могут уходить на пенсию в 50 лет, но при этом стаж именно на подземных работах должен составлять не менее 10 лет.
Женщины, которые трудятся в горячих цехах, идут на заслуженный отдых в 45 лет (стаж таких тяжелых работ при этом должен составить не менее 7,5 года).
Те, кто трудится на лесозаготовках, тоже имеют право льготного выхода на пенсию — мужчины в 55 лет, а женщины — в 50 лет. Но им нужно отработать в особых условиях не менее 12,5 года (мужчинам) и не менее 10 лет (женщинам). То же самое касается машинистов и отдельных категорий работников на железнодорожном транспорте и в метро, на судах морского и речного флота. Врачи и медперсонал имеют право уйти на пенсию, отработав по специальности не менее 25 лет в сельской местности или 30 лет — в городе. Учителя тоже в льготных категориях, им надо отработать по специальности не менее 25 лет (мужчинам и женщинам).
Могут рассчитывать на досрочный заслуженный отдых и опекуны инвалидов с детства. У мужчин при этом страховой стаж должен составлять не менее 20 лет, а у женщин — не менее 15 лет. Пенсионный возраст для опекунов уменьшается на один год за каждые полтора года опеки. Женщины, родившие пять и более детей, уходят на пенсию в 50 лет, но у них должен быть страховой стаж не менее 15 лет.
Как видим, при назначении досрочной пенсии учитывается очень много нюансов. И, чтобы зря не рассчитывать на досрочный заслуженный отдых, в ПФР советуют внимательно ознакомиться со всеми особенностями назначения таких пенсий.
Сделать это можно на сайте Пенсионного фонда России.
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Комментарии6
Личный счет , Пенсионный фонд РФ , "Российская газета"
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