Сочи стал городом с наибольшей зарплатой за лето

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На летние заработки выгоднее ехать в Сочи 

Краснодарские известия 58 минут назад
Среди девяти крупных курортных городов первая по заработкам — олимпийская столица. Средняя зарплата в летние месяцы здесь составляет 43 567 рублей. На втором месте — Судак (38 395 рублей), на третьем — Севастополь (37 928 рублей).
Меньше платить стали только в Феодосии и Евпатории, отмечают авторы исследования. Эти города заняли последние места по размеру дохода.
В исследовании отмечается, что в сравнении с прошлым годом на российских курортах стали активнее набирать персонал. Вакансий стало больше во всех южных городах. К примеру, в Анапе — на 10%, а в Евпатории — на 61,5%. На Сочи приходится более 40% всех вакансий крупных курортных городов.
В первую очередь персонал требуется в гостиничном бизнесе и в сфере общественного питания. Соискатели, в том числе студенты, охотно подрабатывают в летние месяцы аниматорами, официантами, продавцами мороженого, сообщают «Известия».
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