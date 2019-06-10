Сочи стал городом с наибольшей зарплатой за лето

На летние заработки выгоднее ехать в Сочи

Среди девяти крупных курортных городов первая по заработкам — олимпийская столица. Средняя зарплата в летние месяцы здесь составляет 43 567 рублей. На втором месте — Судак (38 395 рублей), на третьем — Севастополь (37 928 рублей).

Меньше платить стали только в Феодосии и Евпатории, отмечают авторы исследования. Эти города заняли последние места по размеру дохода.

В исследовании отмечается, что в сравнении с прошлым годом на российских курортах стали активнее набирать персонал. Вакансий стало больше во всех южных городах. К примеру, в Анапе — на 10%, а в Евпатории — на 61,5%. На Сочи приходится более 40% всех вакансий крупных курортных городов.

В первую очередь персонал требуется в гостиничном бизнесе и в сфере общественного питания. Соискатели, в том числе студенты, охотно подрабатывают в летние месяцы аниматорами, официантами, продавцами мороженого, сообщают «Известия».