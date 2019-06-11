У россиян появится новый вид налогового вычета

Гражданам с 2020 года могут начать предоставлять социальный налоговый вычет по НДФЛ при покупке назначенных врачом лекарств, если потраченная сумма не превышает 120 тысяч рублей. Соответствующий закон планирует рассмотреть Совет Федерации на пленарном заседании 11 июня.

Сейчас граждане вправе получить такой вычет в отношении лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных лечащим врачом, которые приобретаются по рецепту за счет собственных средств. Однако вычет распространяется лишь на лекарства, включенные в утвержденный правительством РФ перечень, который включает в себя более 400 лекарственных препаратов.

Закон также освобождает ряд компенсационных выплат от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Речь идёт о поправках в Налоговый кодекс, которые касаются уточнения и конкретизации налогообложения более десятка социальных выплат гражданам.

Так, от НДФЛ освободят ежемесячные денежные выплаты граждан, которые подверглись воздействию радиации, доходы в виде ежегодной денежной выплаты лицам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России», доходы не более 1 миллиона рублей, полученные в виде единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Также от НДФЛ освободят доходы в денежной и натуральной форме, полученные в связи с рождением ребёнка, оплату дополнительных выходных дней гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами, денежную компенсацию взамен полагающегося из государственной собственности земельного участка.

Кроме того, от НДФЛ должны быть освобождены выплаты, связанные с оплатой работодателем своим сотрудникам, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера, стоимости проезда в пределах территории России к месту отдыха и обратно.