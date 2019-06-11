Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
17.06 – 24.06
$
66.18
75.09
Индексы и котировки Brent
60.95
–0.38 Золото
1337.37
+0.02 РТС
1317.32
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
06.06
1.1267
+0.0063
24.05
1.1204
03.06
23.05

Назвали регионы, где больше всего вырастут зарплаты 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Примерно три процента составит реальный рост заработной платы россиян в 2019 году. В первой половине 2020 года темпы роста останутся примерно на том же уровне.
К такому мнению пришли эксперты Финансового университета при правительстве РФ, уточнив макроэкономические прогнозы на ближайшие годы (есть в распоряжении "Российской газеты").
Как поясняет директор Института социально-экономических исследований Финуниверситета Алексей Зубец, в 2019 — 2022 годах мировую экономику ожидает достаточно стабильное развитие с ростом ВВП в интервале от 2,8 до 3,6 процента. "Мы не видим оснований для того, чтобы ожидать в ближайшие годы значительного мирового экономического кризиса", — отмечает Зубец. Российская экономика, как и мировая, в ближайшие годы продолжит стабильно развиваться.
По оценкам Института социально-экономических исследований, в 2019 году ВВП России вырастет на 1,8 процента, в 2020 году темп роста ВВП несколько увеличится — до двух процентов. Но в последующие пару лет снова ожидается спад, хотя совсем небольшой. Потребительская инфляция в России в конце 2019 — начале 2020 года будет держаться на уровне пять процентов.
При этом эксперты выделяют 10 регионов, экономика которых будет особенно на подъеме. Это Республика Крым и Севастополь, Амурская область, Чеченская Республика, Самарская область, Республика Саха — Якутия, Приморский край, Республика Северная Осетия — Алания, Ленинградская область, Забайкальский край.
А вот самые высокие темпы роста реальной заработной платы в нынешнем году и в первой половине следующего года эксперты прогнозируют в таких регионах, как Ленинградская область (7,1 процента), Приморский край (6,5 процента), Дагестан (5,6 процента), Карелия (5,4 процента), Псковская область (пять процентов), Севастополь (4,7 процента), Кабардино-Балкарская Республика (4,5 процента), Московская область (4,5 процента), Якутия (4,4 процента), Крым (4,3 процента).
"Если говорить о регионах по развитию экономики, то на первое место мы ставим Крым и Севастополь, где бурное развитие обеспечивается инвестициями в инфраструктуру полуострова и притоком туристов, — отмечает Зубец. — Остальные регионы — это либо территории с низкими темпами, где любые инвестиции будут приводить к серьезному росту местной экономики, либо территории, где происходят какие-то крупные инвестиционные проекты. Например, Амурская область — это космодром "Восточный", Ленинградская область — порты и разного рода строительство, включая жилое строительство. Самарская область — "АвтоВАЗ", химия и нефтепереработка. Якутия — экспорт угля, Московская область — инвестиции, строительство и прочее. А где экономика оказывается на подъеме, происходит и рост реальных зарплат".
Российская Газета: последние новости
В ПФР сообщили, когда могут отказать в оформлении пенсии Роскомнадзор проверит утечку данных 900 тысяч клиентов банков Сотовая связь подорожала по всей России
Комментарии5
Личный счет , Финансовый университет , Автоваз , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нацбанк Украины рассказал о последствиях дефолта2
Разворот на масле: Россию гонят из Китая28
У россиян появится новый вид налогового вычета
Visa прогнозирует рост трат россиян за рубежом
Россиян предупредили о подорожании овощей57
Видео
04:05
Без компромиссов: «Северный поток» потопит Украину
Компании Статьи
14:14
Греф назвал способ сделать россиян богаче
Личный счет
03:51
Белоруссия вернула России грязную нефть
Рынки Экономика
00:43
Сочи стал городом с наибольшей зарплатой за лето
Личный счет
03:50
Новый план: Москву и Минск свяжет общая валюта
Рынки
03:31
В Грузии похвастались выгодой от российского угля
Компании
00:34
Как Украина обманывала Россию
Экономика Статьи
12:54
«Северный поток-2» оказался на грани срыва
Рынки Экономика
01:20
«У всех все плохо»: власть обрушилась на бизнес
Экономика Компании
04:35
«Пройдем войну с Китаем»: санкции напугали нефтяников
Компании Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение