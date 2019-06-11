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Названы регионы, где сильнее всего вырастут зарплаты 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Эксперты Института социально-экономических исследований пришли к выводу, что в ближайшие пару лет ожидается небольшой экономический спад, сообщает "Российская газета".
Однако в 10 регионах экономика будет находиться на подъеме.
Среди них Крым и Севастополь, Амурская область, Чечня и Ленинградская область.
В лидерах по прогнозам роста реальных зарплат — Ленобласть (7,1%), Приморье (6,5%), Дагестан (5,6%) и Карелия (5,4%).
При этом в Московской области рост зарплат ожидается на уровне 4,5%, в Крыму — 4,3%.
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Личный счет , Экономика , "Российская газета"
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