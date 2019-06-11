Россия начнет платить пенсии трудовым мигрантам

СМИ заполучили письмо Министерство труда и социальной защиты России, в котором ведомство просит Экспертный совет при правительстве РФ оперативно одобрить Соглашение о пенсионном обеспечении между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соглашение предполагает, что страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и по его возвращении на родину.

«Планируется, что соглашение будет подписано осенью и ратифицировано всеми государствами — членами ЕАЭС до конца года», — цитирует РБК комментарий пресс-службы Минтруда.

В ЕАЭС помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения, а также Киргизия, так что пользующиеся спросом у российских работодателей рабочие мигранты из остальных стран пенсий не получат.

Новый договор между странами ЕАЭС устраняет несправедливость, заложенную в Соглашение о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения от 1992 года, которое возлагало обязанность выплачивать пенсии на государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства. Таким образом, к примеру, гражданин Белоруссии, большую часть жизни проработавший в России и решивший вернуться после выхода на пенсию в родной поселок, лишался выплат из российского пенсионного фонда.

В ЕАЭС разный размер пенсионных взносов с зарплат. Например, в России — 22%, в Белоруссии — 29%, в Казахстане — 10%, в Армении — 10%, в Киргизии нет фиксированной ставки. По новому соглашению приобретенный на территории разных государств пенсионный стаж будет суммироваться, а пенсии «экспортироваться» в случае переезда пенсионера в другую страну ЕАЭС.

Соглашение не будет распространяться задним числом на периоды трудовой деятельности до его вступления в силу. Это значит, что первое назначение пенсии по старости гражданину, переехавшему из одной страны ЕАЭС в другую, будет возможно не ранее 2020 года. При этом продолжительность российского стажа, за который будет производиться экспорт пенсии, составит не более одного года в 2020 году, двух лет — в 2021 году и т.д.

С осени 2018 года в России действует президентский указ «О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы», который предписывает россиянам быть более открытыми не только для русских и русскоязычных, но и для всех, кто лоялен РФ и готов интегрироваться в российское общество