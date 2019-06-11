СМИ объяснили, как Россия будет платить пенсии мигрантам

Российские власти в ближайшее время согласуют проект Соглашения о пенсионном обеспечении между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), благодаря которому РФ сможет выплачивать пенсии иностранцам. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на письмо Минтруда правительству.

Сейчас в странах бывшего СССР действует Соглашение о гарантиях прав граждан стран-участников СНГ в области пенсионного обеспечения, вступившее в силу в 1992 году. Его участниками являются нынешние члены ЕАЭС. По этому документу, выплаты пенсионеру назначает и начисляет государство, где он постоянно проживает, вне зависимости от гражданства.

Авторы нового соглашения ЕАЭС заявили, что старые правила делают «практически невозможной задачей реализацию пенсионных прав трудящихся в полном объеме, который сформирован ими за годы работы на территориях нескольких государств-членов».

Проект нового соглашения был опубликован еще в марте, а теперь Минтруд направил необходимые для его принятия документы в Экспертный совет при правительстве, попросив согласовать их «в возможно короткий срок». Соглашение планируют подписать осенью, а ратифицируют его все государства-члены ЕАЭС до конца 2019 года.

Новое соглашение предполагает, что пенсия будет следовать по ЕАЭС за пенсионером, а стаж, приобретенный на территории разных стран, будет суммироваться. Таким образом, назначенная в одном государстве пенсия будет «экспортироваться» в случае переезда пенсионера в другую страну ЕАЭС.

Если мигрант из Казахстана получил право на страховую пенсию по старости в России, то даже при возвращении на родину РФ будет выплачивать ему пенсию. Если же гражданин РФ получил право на пенсию по старости, а затем переехал, к примеру, в Армению, Россия выплаты не прекратит.

Соглашение не будет распространяться задним числом на всех пенсионеров ЕАЭС. Первые пенсии начнут «экспортировать» не ранее 2020 года. Продолжительность российского стажа, за который будет производиться экспорт пенсии, составит не более одного года в 2020 году, двух лет — в 2021-м и так далее.