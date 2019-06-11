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В Канаде разыграют крупнейший в истории страны джекпот 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
Максимальный джекпот в истории Канады будет разыгран на этой неделе в рамках популярной национальной лотереи Lotto Max — $49 млн Об этом сообщила на своем сайте компания — организатор OLG, организующая розыгрыши.
Джекпот будет разыгран в ночь со вторника на среду. Главный приз достанется тому, в чьем билете совпадут все семь цифр и бонус-число, которые выпадут на лототроне. Кроме того, еще десять счастливчиков получат "утешительные призы" — по 1 млн канадских долларов каждый ($750 тыс.).
Лотерея Lotto Max была запущена в Канаде в 2009 году, и с тех пор ее участники выиграли более 4,8 млрд канадских долларов (более $3,6 млрд). В последний раз крупный джекпот этой лотереи "выпустили в тираж" в начале мая 2019 года — тогда он составил 50 млн канадских долларов (на тот момент $37 млн).
На данный момент крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов был разыгран в другой популярной национальной лотерее "6 из 49" в октябре 2015 года.
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