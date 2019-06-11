Удаленная занятость набирает популярность, заявил Медведев

Удаленная или неполная занятость набирает популярность, она поверх государственных границ и рынков труда, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

"При развитии современных технологий для многих рабочим местом уже становится собственный дом. Я говорю о так называемой удаленной или неполной занятости, которая набирает популярность. Это массовое явление. И уже даже крупная социальная категория этим занимается, так называемые фрилансеры. Эта занятость — поверх всяких государственных границ, поверх национальных рынков труда", — сказал Медведев на Международной конференции труда.

По словам премьер-министра, цифровые технологии представляют почти безграничные возможности для работы и самореализации людей вне зависимости от пола, возраста, социального статуса, места жительства.