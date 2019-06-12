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Россияне стали набирать микрокредиты меньшими суммами 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях в период с января по май 2019 года снизился на 3,9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, составив 12 тыс. рублей. По оценке МФО MoneyMan, тенденция свидетельствуют о росте финансовой грамотности россиян.
В компании сообщили, что этот показатель в Москве упал еще сильнее — на 5% за год, до 15 тыс. 640 рублей, передает РИА «Новости».
Генеральный директор MoneyMan Ирина Хорошко отметила, что средний размер займа снизился, в первую очередь, из-за отсутствия роста доходов населения, а также из-за возросшей финансовой грамотности россиян.
По словам Хорошко, самой частой причиной обращения в МФО являются непредвиденные расходы и образовавшийся «кассовый разрыв» из-за задержки зарплаты.
Ранее вице-премьер российского правительства — министр финансов Антон Силуанов называл нормальным явлением жизнь в кредит.
Между тем в январе глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Центральный банк России уделяет особое внимание регулированию потребительского кредитования, так как его бурный рост угрожает финансовой стабильности и самим заемщикам.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала прогноз Всемирного банка, согласно которому в России с учетом двукратного роста закредитованности граждан может возникнуть финансовый пузырь.
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Комментарии
Личный счет , Антон Силуанов , Эльвира Набиуллина , Правительство РФ , Всемирный Банк , Центральный банк России , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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