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Опрос показал, как россияне потратят $1 млн 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Холдинг "Ромир" провел исследование, чтобы выяснить, на что россияне бы потратили выигранный в лотерею $1 млн Результаты опубликованы на сайте организации.
Отмечается, что большая часть респондентов потратила бы эти средства в себя или близких (25%), на недвижимость или автомобиль (24%). Также россияне могли бы вложить деньги в банк и жить на проценты (18%) или создали свой бизнес (15%).
"Если в предыдущие годы, 2012-й и 2006-й, треть наших соотечественников сразу намеревалась потратить шальной миллион на предметы роскоши, то сегодня россияне больше задумываются о создании собственной безопасности", — прокомментировал итоги доктор социологических наук Андрей Милехин.
Ранее сообщалось, что житель Казани, который выиграл в лотерею 155 млн рублей, рассказал о планах после получения выигрыша.
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