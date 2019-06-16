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Эксперты рассказали о влиянии знака зодиака на поиск работы 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: iStock
Как пояснили "Российской газете" в компании Superjob, например, бухгалтеры овны и бухгалтеры девы меняют работу с одинаковой частотой.
Разработчики iOS, родившиеся под знаком рака, и программисты близнецы при одинаковой квалификации получают одинаково высокие зарплаты. Директоры львы зарабатывают не больше, но и не меньше директоров водолеев. А весы и скорпионы с одинаковой частотой становятся специалистами по большим данным.
Чтобы не запутаться в мифической эзотерике и остаться на стороне здравого смысла, Superjob рекомендует соискателям, во-первых, не увлекаться всевозможными тестами, предлагающими выяснить по знакам зодиака, какая работа подходит больше всего.
"Вам подходит любая работа от специалиста до руководителя, если у вас есть соответствующие опыт, навыки и компетенции", — отмечают эксперты рекрутинговой компании.
Во-вторых, находясь в поиске работы, вместо просмотра гороскопов следует написать идеальное резюме. Оно должно быть максимально полным, рассказывающим только о профессиональных качествах, без всяких лишних подробностей и шаблонов, вроде коммуникабельности и исполнительности.
А работодателям Superjob рекомендует указывать в вакансиях адрес места работы.
"В таком случае на вашу вакансию будут откликаться более мотивированные люди, которым, помимо всего прочего, важно, что работа находится рядом с домом. Сегодня это актуальный тренд", — добавляют в компании.
По информации Минтруда России, за неделю с 29 мая по 5 июня численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,2 процента и составила чуть более 770 тысяч человек. Это очень низкий показатель — всего один процент экономически активного населения. При этом в общероссийской базе данных содержится информация о 1,7 миллиона вакансий.
Меньше безработных стало в Ненецком, Ямало-Ненецком автономных округах, республиках Дагестан, Калмыкия, Коми, Северная Осетия — Алания, Тыва, а также в Курской, Омской, Сахалинской областях.
Однако в 28 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Больше всего — в Амурской, Архангельской, Астраханской, Вологодской, Иркутской, Кировской, Курганской, Новосибирской областях, Пермском, Приморском краях.
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Личный счет , "Российская газета"
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