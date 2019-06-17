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Рак или скорпион: Как знак зодиака влияет на поиск работы 

Рамблер + ещё 5 2 часа назад
Фото: iStock
Аналитики выяснили, как знак зодиака соискателя влияет на получение им той или иной должности, сообщает «Российская газета». Специалисты обработали более 25 миллионов резюме.
Эксперты сервиса Superjob провели исследование, в котором была проанализирована самая большая база данных, содержащая информацию о российских специалистах. В результате аналитики выяснили, что знак зодиака никаким образом не влияет на получение заветной должности и развитие карьеры.
Например, от того, кем является человек: «козерогом» или «рыбой» — не зависит, насколько часто он меняет работу. При этом «овны» и «девы» могут получать одинаково высокие зарплаты, а «водолеи» и «скорпионы» одинаково низкие.
Программистов-«весов» не больше и не меньше IT-специалистов-«близнецов», а директоров-«тельцов» ровно столько же сколько, сколько их подчинённых с таким же знаком зодиака.
Аналитики Superjob советуют не пользоваться гороскопами, а в первую очередь писать максимально полное резюме, в котором необходимо отразить все профессиональные качества.
«Вам подходит любая работа от специалиста до руководителя, если у вас есть соответствующие опыт, навыки и компетенции», — говорится в исследовании экспертов.
При этом и работодателям не стоит выбирать сотрудников по знаку зодиака, а лучше в вакансии указывать адрес места работы, уверяют специалисты. Поскольку в этом случае на предложение будут откликаться «более мотивированные люди». По данным экспертов, работать рядом с домом — новый современный тренд.
Комментарии2
Личный счет , "Российская газета"
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