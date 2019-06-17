Рак или скорпион: Как знак зодиака влияет на поиск работы

Аналитики выяснили, как знак зодиака соискателя влияет на получение им той или иной должности, сообщает «Российская газета». Специалисты обработали более 25 миллионов резюме.

Эксперты сервиса Superjob провели исследование, в котором была проанализирована самая большая база данных, содержащая информацию о российских специалистах. В результате аналитики выяснили, что знак зодиака никаким образом не влияет на получение заветной должности и развитие карьеры.

Например, от того, кем является человек: «козерогом» или «рыбой» — не зависит, насколько часто он меняет работу. При этом «овны» и «девы» могут получать одинаково высокие зарплаты, а «водолеи» и «скорпионы» одинаково низкие.

Программистов-«весов» не больше и не меньше IT-специалистов-«близнецов», а директоров-«тельцов» ровно столько же сколько, сколько их подчинённых с таким же знаком зодиака.

Аналитики Superjob советуют не пользоваться гороскопами, а в первую очередь писать максимально полное резюме, в котором необходимо отразить все профессиональные качества.

«Вам подходит любая работа от специалиста до руководителя, если у вас есть соответствующие опыт, навыки и компетенции», — говорится в исследовании экспертов.

При этом и работодателям не стоит выбирать сотрудников по знаку зодиака, а лучше в вакансии указывать адрес места работы, уверяют специалисты. Поскольку в этом случае на предложение будут откликаться «более мотивированные люди». По данным экспертов, работать рядом с домом — новый современный тренд.