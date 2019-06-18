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Для россиян ввели новый штраф 

Ura.Ru 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Россиян начнут по-новому штрафовать за разведение костров. Соответствующий закон опубликован на портале правовой информации.
Согласно документу, административное наказание предусматривается за нарушения при «чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров». Закон подписал президент России Владимир Путин.
Режим ЧС вводится при возникновении крупных природных пожаров. В этом случае россиянам запрещается посещать леса. Однако, несмотря на запреты, граждане выезжают на пикники и разводят костры.
Большая часть пожаров в лесах возникает по вине людей, но за нарушение правил безопасности в условиях ЧС штрафы ранее предусмотрены не были. Теперь же для нарушителей предусматривается штраф от четырех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч, для юрлиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, сообщает «Российская газета».
Этой весной несколько регионов России охватили крупные лесные пожары. От огня пострадали несколько населенных пунктов Курганской области, а в регионе был введен режим ЧС. Ущерб от природных пожаров в Забайкалье составил около миллиарда рублей, пишет «Национальная служба новостей». В начале июня крупный лесной пожар охватил ямальские леса.
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Личный счет , Владимир Путин , "Российская газета"
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