Должников будут искать на Волге

Наличие долгов проверят у самарских владельцев водных транспортных средств в ходе акции "Должник на воде". Об этом сообщает Volga News.

Граждан проверят на наличие задолженностей в различных категориях исполнительных производств. К должникам будет применен федеральный закон N 229 "Об исполнительном производстве".

Правонарушители смогут погасить задолженности на месте с помощью мобильных терминалов для оплаты, передает УФССП России по Самарской области.

Ранее сообщалось, что задолжавших денег россиян пообещали не выпускать из страны.