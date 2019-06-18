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Должников будут искать на Волге 

Газета.Ru + ещё 2 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Наличие долгов проверят у самарских владельцев водных транспортных средств в ходе акции "Должник на воде". Об этом сообщает Volga News.
Граждан проверят на наличие задолженностей в различных категориях исполнительных производств. К должникам будет применен федеральный закон N 229 "Об исполнительном производстве".
Правонарушители смогут погасить задолженности на месте с помощью мобильных терминалов для оплаты, передает УФССП России по Самарской области.
Ранее сообщалось, что задолжавших денег россиян пообещали не выпускать из страны.
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