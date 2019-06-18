В Совете Федерации выступили за отмену налогов для людей с низкими доходами

Совете Федерации предложили отменить налоги для людей с низкими доходами. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников на пресс-конференции, посвященной реализации пилотного проекта по снижению числа малоимущих россиян. «Брать налоги с бедных — совершенно бессмысленно. Если мы берем налоги с прожиточного минимума, то мы делаем его еще меньше. Нет необходимости в том, чтобы облагать налогами людей с доходами ниже средней зарплаты. Нужно вводить прогрессивную шкалу налога», — сказал С. Калашников. Ранее сенатор предложил ввести минимальную почасовую оплату.