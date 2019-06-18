«Недоумение и обида»: что будет с детским пособием

Правительство решило наконец-то ликвидировать самую унизительную меру господдержки семей. Пособие на ребенка в возрасте от 1,5 до 3-х лет решено поднять с запредельно низких 50 рублей до прожиточного минимума. Размер пособия не менялся 25 лет. Теперь оно составит в среднем около 10 тысяч рублей. Прожить на эти деньги матери с малолетним ребенком все равно невозможно. При этом пособие повысят не всем, а только семьям, «чей доход ниже установленного уровня, который требует отдельного расчета», отметили в правительстве.

Правительство наконец объявило о готовности увеличить пособия на детей от полутора до трех лет. Об этом во вторник, 18 июня, сообщил премьер Дмитрий Медведев на совещании по реформированию системы выплат по уходу за ребенком.

Сейчас пособие на ребенка в возрасте от 1,5 до 3-х лет составляет издевательски низкую сумму — 50 рублей в месяц.

Минфин и По словам Медведева, Минтруд Минэкономразвития прорабатывали различные идеи для того, чтобы поменять ситуацию с пособиями.

«Только недоумение и обида»

Нынешнее пособие было введено 25 лет назад. Премьер напомнил, что «историческое пособие» в размере 50 рублей ввели в 1994 году в качестве временной меры. С тех пор сумма выплат ни разу не индексировалась, и ее размер, по словам российского премьера, «вызывает у людей только недоумение и обиду».

«Предложение заключается в том, чтобы эти компенсационные выплаты на ребенка от полутора до трех лет установить в размере прожиточного минимума ребенка в регионе», — заявил премьер.

Но он сделал оговорку. Пособие давать не всем семьям, имеющим детей в этом возрасте. А только тем семьям, «чей доход ниже установленного уровня, который требует отдельного расчета».

По словам премьера, более половины многодетных семей по официальным данным находятся за чертой бедности, а по данным Минтруда доход 75% семей с детьми составляет меньше двух прожиточных минимумов трудоспособного гражданина.

В связи с этим премьер предлагает выделять помощь не «всем понемногу, зато поровну», а в адекватном объеме и «с учетом реальной нуждаемости».

«Предложения, которые сегодня представлены, предполагают введение именно адресной системы выплат и предполагают довольно значительное увеличение сумм этих пособий, но при этом возрастут и расходы бюджета на эти цели», — сказал глава правительства.

Правительству еще предстоит определить порядок таких выплат. Он должен быть эффективным, работающим и не создавать «каких-то дополнительных проблем регионам».

Глава кабмина уточнил, что по итогам совещания он представит предложение главе государства. Премьер отметил, что обсуждал этот вопрос с президентом Владимиром Путиным , и выразил уверенность в том, что необходимые решения будут приняты.

Молоко подорожало в 10 раз

Итак, до какого уровня могут подтянуть пособие на ребенка от 1,5 до 3 лет? В сети легко найти подсчеты матерей, имеющих малолетних детей. Некоторые вспоминают, что в 1998 году литр молока стоил 5 руб. 82 коп, сейчас же его стоимость превышает 50-60 руб. Стоимость говядины повысилась с 30 руб. до 400-600 руб. Муки — с 3 руб. 73 коп. до 40 руб.

То есть, с тех пор стоимость ходовых товаров даже при грубом подсчете выросла в среднем, как минимум, в 10 раз.

Сумма пособия равна детскому прожиточному минимуму в регионе, установленному за второй квартал предыдущего года, предшествующему году рождения ребенка. Приказом Минтруда утверждена величина прожиточного минимума в целом по России за второй квартал 2018 года на детей в размере 10 390 рублей, а на трудоспособных граждан — 11 280 рублей.

Но можно ли на эти деньги прожить одинокой безработной матери с малышом? Если никаких других доходов нет, в том числе и у мужа. Ответ очевиден.

Более половины семей с детьми в России находятся за чертой бедности, говорила ранее в июне вице-премьер России Татьяна Голикова

«Наиболее бедными являются семьи с детьми или многодетные семьи, которых, к сожалению, в структуре у нас 51%», — сказала она на круглом столе на тему «Дополнительные меры по повышению доходов московских семей».

Проблема наблюдается во всех российских регионах, но в каждом из них для этого свои причины, добавила она.

В целом же, как Голикова отмечала ранее, в 2018 году число бедных в стране сократилось на 400 тысяч и составило 12,9% населения. Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума — это и есть те, кто за чертой бедности — в 2018 году сократилась на 0,3 процентного пункта по сравнению с 2017 годом и составила 18,9 млн россиян.

К 2024 году в «майских указах» президента России Владимира Путина поставлена амбициозная цель: вдвое снизить уровень бедности в стране. Он должен упасть до 6%. При этом правительство предпринимает меры по снижению бедности. В частности, чиновниками был утвержден план по снижению численности населения с доходами ниже прожиточного минимума.

В документе перечислены шесть шагов, за счет которых предполагается этого достичь: предоставление ежемесячных выплат при рождении детей, содействие занятости женщин, которые воспитывают детей, учет бедных семей в регионах и создание специальных для них программ, а также создание новой потребительской корзины в 2021 году и другое.