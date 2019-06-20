Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
20.06
$
63.9794
–0.3558
€
71.6377
–0.5914
ММВБ
19.06 23:00
$
63.7850
–0.0275
€
71.5800
–0.0625
Forex
19.06 19:00
$
63.7936
–0.0673
€
71.5404
–0.0668
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.00
$
63.80
€
71.90
€
71.91
Прогноз
17.06 – 24.06
$
64.50
€
73.27
Индексы и котировки
Brent
63.54
+0.87
Золото
1385.79
+0.24
РТС
1361.14
+0.19