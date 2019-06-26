Россияне переплатили за коммуналку сотни миллионов рублей

Жители Астраханской области и Санкт-Петербурга переплачивают за коммунальные слуги. К такому выводу пришли эксперты из международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«Жители Санкт-Петербурга переплатили [за услуги ЖКХ] 639 миллионов рублей, а жители Астраханской области — 242 миллиона [рублей]» — пишет «Российская газета».

Эти регионы возглавили рейтинг субъектов, жители которых самые дисциплинированные плательщики в стране за 2018 год. В этот список также вошли Белгородская область (население оплатило 99% от суммы предъявленных счетов — прим. ред.), Краснодарский (98,4%) и Ставропольский края (98,36%).

Ранее «URA.RU» сообщало, что сразу два уральских региона вошли в список лидеров по росту задолженности за услуги ЖКХ в 2018 году. Больше всего долгов накопила Московская область — 6,8 млрд рублей, Дагестан — 6,6 млрд рублей, Челябинская и Свердловская области — 5,8 и 4,2 млрд рублей соответственно. В общей сложности за прошлый год россияне не доплатили за «коммуналку» 121,2 млрд рублей.

19 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое запрещает необоснованное повышение цен на услуги ЖКХ выше инфляции в стране, пишет «Национальная служба новостей». По словам главы кабинета министров, это решение позволит жестко контролировать цены на «коммуналку».