Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
62.82
$
63.05
71.41
71.64
Прогноз
01.07 – 08.07
$
63.04
71.20
Индексы и котировки Brent
66.13
–0.06 Золото
1406.99
–0.12 РТС
1380.87
+0.41
Динамика валют
EUR / USD
26.06
1.1363
+0.0075
12.06
1.1288
23.06
12.06
29.05

Россияне переплатили за коммуналку сотни миллионов рублей 

Ura.Ru 1 час назад
Жители Астраханской области и Санкт-Петербурга переплачивают за коммунальные слуги. К такому выводу пришли эксперты из международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
«Жители Санкт-Петербурга переплатили [за услуги ЖКХ] 639 миллионов рублей, а жители Астраханской области — 242 миллиона [рублей]» — пишет «Российская газета».
Эти регионы возглавили рейтинг субъектов, жители которых самые дисциплинированные плательщики в стране за 2018 год. В этот список также вошли Белгородская область (население оплатило 99% от суммы предъявленных счетов — прим. ред.), Краснодарский (98,4%) и Ставропольский края (98,36%).
Ранее «URA.RU» сообщало, что сразу два уральских региона вошли в список лидеров по росту задолженности за услуги ЖКХ в 2018 году. Больше всего долгов накопила Московская область — 6,8 млрд рублей, Дагестан — 6,6 млрд рублей, Челябинская и Свердловская области — 5,8 и 4,2 млрд рублей соответственно. В общей сложности за прошлый год россияне не доплатили за «коммуналку» 121,2 млрд рублей.
19 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое запрещает необоснованное повышение цен на услуги ЖКХ выше инфляции в стране, пишет «Национальная служба новостей». По словам главы кабинета министров, это решение позволит жестко контролировать цены на «коммуналку».
Ранее руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что большинство россиян переплачивают за коммунальные услуги примерно в два раза. По его словам, бывают ситуации, когда в соседних деревнях тарифы на воду отличаются в более, чем в 50 раз, напоминает «Ридус».
Ura.Ru: последние новости
В России резко увеличат расходы на военные пенсии Живущие на первых этажах россияне будут больше платить за тепло Российский студент решил пожить за счет пенсионного фонда
Комментарии33
Личный счет , Видео , Дмитрий Медведев , Игорь Артемьев , ФАС , Ридус , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Страшный сон Порошенко: Зеленский живет на гроши22
Россия стала лидером по отказу от доллара28
Россиянам решили помочь бороться с долларами
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
Госдолгу США предсказали «беспрецедентный» рост1
Видео
03:54
«Россия объявила нам экономическую войну»
Экономика
01:24
Россия стала лидером по отказу от доллара
Экономика
00:50
В России запретят грузинское вино
Экономика
02:12
Конфликт с РФ обрушил курс грузинской валюты
Рынки Экономика
03:34
Грузия заплатит за снятие российских санкций
Экономика Статьи
03:08
Коров за ваших куриц: что Токио требует от Москвы
Экономика Статьи
02:12
Конфликт с Россией: в Грузии считают потери
Экономика
08:42
Коллапс системы: на Украине кончился газ
Рынки Компании
00:30
Украину высмеяли за Вернадского на новой купюре
Экономика
02:01
Украинцам пообещали по 3 тыс. евро от России
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть