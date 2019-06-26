Жители Астраханской области и Санкт-Петербурга переплачивают за коммунальные слуги. К такому выводу пришли эксперты из международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
«Жители Санкт-Петербурга переплатили [за услуги ЖКХ] 639 миллионов рублей, а жители Астраханской области — 242 миллиона [рублей]» — пишет «Российская газета».
Эти регионы возглавили рейтинг субъектов, жители которых самые дисциплинированные плательщики в стране за 2018 год. В этот список также вошли Белгородская область (население оплатило 99% от суммы предъявленных счетов — прим. ред.), Краснодарский (98,4%) и Ставропольский края (98,36%).
Ранее «URA.RU» сообщало, что сразу два уральских региона вошли в список лидеров по росту задолженности за услуги ЖКХ в 2018 году. Больше всего долгов накопила Московская область — 6,8 млрд рублей, Дагестан — 6,6 млрд рублей, Челябинская и Свердловская области — 5,8 и 4,2 млрд рублей соответственно. В общей сложности за прошлый год россияне не доплатили за «коммуналку» 121,2 млрд рублей.
19 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое запрещает необоснованное повышение цен на услуги ЖКХ выше инфляции в стране, пишет «Национальная служба новостей». По словам главы кабинета министров, это решение позволит жестко контролировать цены на «коммуналку».
Ранее руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что большинство россиян переплачивают за коммунальные услуги примерно в два раза. По его словам, бывают ситуации, когда в соседних деревнях тарифы на воду отличаются в более, чем в 50 раз, напоминает «Ридус».