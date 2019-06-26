Как изменится жизнь россиян с 1 июля

В самый разгар лета россиян ожидает множество изменений. Получить доступ к деньгам дольщиков застройщики смогут только после введения зданий в эксплуатацию, население ожидает новая индексация тарифов ЖКХ, вступают в силу изменения в закон о госзакупках, а также возможен рост цен на бензин в связи с завершением договора о «заморозке» цен на горючку. Подробнее обо всём этом — в материале News.ru.

Страховка от обмана застройщиков

Застройщики переходят с 1 июля на эскроу-счета, куда дольщики будут класть деньги при заключении договора участия в долевом строительстве. Таким образом, девелоперы станут использовать для строительства кредиты от банков, при этом возможность получить доступ к деньгам дольщиков появится лишь после введения здания в эксплуатацию.

Ранее предполагалось, что такие нововведения коснутся лишь тех зданий, квартиры в которых реализуют после 1 июля 2019 года. Однако застройщики стали в большом объёме получать разрешения на строительство и, соответственно, заключать договоры на будущие проекты, существующие лишь на бумаге. В этой связи депутатами было предложено сделать переход на эскроу-счета обязательным с 1 июля для всех проектов. Некоторые исключения будет определять Минстрой , он разрешит достроить по старой схеме.

Эксперты опасаются, что всё это приведёт к росту цен на жильё.

Индексация тарифов ЖКХ

С 1 июля произойдёт очередная индексация тарифов на ЖКУ. Планируемое увеличение составит 2,4%. До этого, с 1 января, тарифы подняли на 1,7%. Это было сделано Минэкономразвития в связи с синхронизацией корректировки тарифов, вызванной повышением НДС до 20%. Ожидается, что общая индексация не превысит целевой уровень инфляции в 4%.

Без долгов перед пенсионерами

Власти планируют до 1 июля полностью рассчитаться с пенсионерами. С мая были пересмотрены и установлены новые размеры пенсий и ежемесячных денежных выплат. В связи с действием закона о порядке индексации появилась возможность избежать ситуации, при которой увеличение пенсии приводило к снижению размера социальной доплаты. В этой связи сумма доплаты не станет меняться из-за индексации пенсии, а перерасчёт сделают для граждан с начала 2019 года. Изменения вступят в силу автоматически, пенсионерам не надо будет предоставлять дополнительные документы.

Конец «заморозке» цен на бензин

С 1 июля заканчивается соглашение между правительством и нефтяными компаниями о «заморозке» цен на топливо на уровне мая прошлого года. Корпорации обязались обеспечивать рост объёмов продаж бензина на 2%. Законодательно было введено право, что кабмин сможет вводить заградительные пошлины на экспорт нефти. Как заявлял ранее вице-премьер правительства Дмитрий Козак , оснований продлевать ныне действующее соглашение нет.

Повышение компенсационных выплат

Компенсационные выплаты трудоспособным неработающим родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами, будут увеличены с 1 июля почти вдвое. Об этом заявил премьер РФ Дмитрий Медведев . В настоящее время неработающему трудоспособному гражданину, который осуществляет уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы, устанавливается ежемесячная выплата. Её размер составляет: родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) — 5500 рублей, другим лицам — 1200 рублей. Компенсационная или ежемесячная выплата назначается с месяца, в котором гражданин, осуществляющий уход, обратился за её назначением с заявлением и всеми необходимыми документами в соответствующие органы. Для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжёлыми климатическими условиями, требующих дополнительных материальных и физиологических затрат проживающих там граждан, указанный размер выплат увеличивается на соответствующий районный коэффициент.

Компенсационная и ежемесячная выплаты производятся вместе с пенсией, назначенной нетрудоспособному гражданину, ребёнку-инвалиду или инвалиду с детства 1 группы.

Уплата таможенных пошлин

С 1 июля вступает в силу решение коллегии Евразийской экономической комиссии — утверждается форма документа об уплате таможенных пошлин в отношении товаров для личного пользования и порядок её заполнения.

Также по техрегламенту ЕАЭС , посвящённому безопасности упакованной питьевой воды, до 1 июля была возможность производить и выпускать продукцию, ранее не подлежавшую обязательной оценке соответствия. Документы об оценке и маркировка национальным знаком соответствия были не нужны.

Госзакупки по-новому

С 1 июля вступают в силу изменения в закон о госзакупках. В частности, внесение изменений по каждому объекту будет совершаться не позднее чем за 1 день до размещения извещения в ЕИС. Срок рассмотрения заявок в «длинных» аукционах сократится до трёх рабочих дней с ныне действующих семи. Также ожидается увеличение ценового порога для проведения «короткого» электронного аукциона (300 млн рублей — любые закупки, 2 млрд рублей — для закупок работ по строительству и капремонту). Кроме того, увеличится ценовой порог при закупках у единственного поставщика.

Автопром за баллы

Размер государственной поддержки для автопроизводителей с 1 июля будет зависеть от количества набранных баллов. Российским правительством была введена балльная система оценки локализации в автопроме для доступа к господдержке. Соответствующее постановление было внесено Минпромторгом . Балльной оценке должны соответствовать выполняемые при производстве автомобилей технологические операции. Благодаря этому будет повышена эффективность применения механизма локализации промышленных производств и дифференцировано предоставление господдержки.

При заключении специальных инвестконтрактов в автопроме федеральным органам исполнительной власти предписано исходить из того, что при производстве не менее чем 90% транспортных средств в течение календарного года из срока действия специального инвестиционного контракта должны выполняться на территории страны технологические операции, оцениваемые в количестве не менее 7000 баллов.

Электронная виза в РФ

С 1 июля по электронной визе можно будет посещать Калининградскую область. В настоящее время таким образом можно посетить Дальневосточный федеральный округ. Планируется, что с 1 января 2021 года в стране повсеместно будет введена единая электронная однократная краткосрочная виза для въезда иностранцев сроком до 16 дней.

Обязательная оценка квалификации

Аттестация сотрудников путём независимой оценки квалификации с 1 июля станет обязательной. Благодаря этому будет осуществлена проверка на соответствие квалификации работника профстандарту и квалификационным требованиям.