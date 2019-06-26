Российским пенсионерам пересчитали доплаты 

В результате проведенного перерасчета в среднем ежемесячные доплаты к пенсиям неработающих россиян выросли на 523 рубля. Об этом говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Пенсионного фонда России.
По данным ПФР, абсолютное большинство пенсионеров «получили повышенные выплаты вместе с пенсией за май».
«Помимо увеличенной социальной доплаты, в майские выплаты также вошла прибавка в результате перерасчета соцдоплаты с января по апрель. Полностью перерасчет социальной доплаты всем пенсионерам будет завершен до 1 июля», — говорится в сообщении.
В ведомстве также указали, что из 4,4 млн пенсионеров, получивших перерасчет, 3,96 млн — это получатели федеральной социальной доплаты, остальные 0,43 млн — получатели региональной доплаты.
«Федеральная социальная доплата предоставляется в 69 субъектах РФ и городе Байконуре Республики Казахстан. Региональная социальная доплата к пенсии выплачивается в 16 субъектах России, средний размер доплаты составляет чуть больше 5 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка профессий работников сельского хозяйства, которые смогут получать 25% надбавку к пенсии. По данным РИА «Новости», список был дополнен профессиями, связанными с обслуживанием и ремонтом сельскохозяйственной техники и производственного оборудования, а также в него включены индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями.