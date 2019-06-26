Российским пенсионерам пересчитали доплаты

В результате проведенного перерасчета в среднем ежемесячные доплаты к пенсиям неработающих россиян выросли на 523 рубля. Об этом говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Пенсионного фонда России

По данным ПФР, абсолютное большинство пенсионеров «получили повышенные выплаты вместе с пенсией за май».

«Помимо увеличенной социальной доплаты, в майские выплаты также вошла прибавка в результате перерасчета соцдоплаты с января по апрель. Полностью перерасчет социальной доплаты всем пенсионерам будет завершен до 1 июля», — говорится в сообщении.

В ведомстве также указали, что из 4,4 млн пенсионеров, получивших перерасчет, 3,96 млн — это получатели федеральной социальной доплаты, остальные 0,43 млн — получатели региональной доплаты.

«Федеральная социальная доплата предоставляется в 69 субъектах РФ и городе Байконуре Республики Казахстан. Региональная социальная доплата к пенсии выплачивается в 16 субъектах России, средний размер доплаты составляет чуть больше 5 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.