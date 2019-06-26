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Почему россияне стали реже брать кредитные карты? 

BFM.RU 4 часа назад
Фото: ТАСС
В мае 2019 года банки выдали 968 999 новых кредитных карт — это почти на 16% меньше, чем месяцем ранее, и примерно на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на статистику Объединенного кредитного бюро (ОКБ). При этом с начала года выпуск «пластика» только увеличивался.
Ведущий аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов дал несколько объяснений такому спаду.
Сергей Вильянов, ведущий аналитик акселератора Fintech Lab
«В прошлом году были очень высокие инфляционные ожидания, потому что рос курс основных валют, впервые после долгого перерыва выросла учетная ставка. Соответственно, было предвкушение, что скоро все подорожает. Сейчас, наоборот, происходит снижение учетной ставки: деньги становятся более дешевыми, снижаются проценты по депозитам. Таким образом, ожиданий, что завтра все подорожает и надо брать сейчас любой ценой, объективно нет. В то же время финансовое благосостояние трудящихся не улучшается: оно остается на средне комфортном уровне. Банки, в свою очередь, вынуждены несколько повышать требования к заемщикам: сейчас отказывать по кредитным картам или по дебетовым картам с овердрафтом стали заметно чаще, чем раньше».
Банки «Русский стандарт» и «Восточный» подтвердили сокращение выпуска кредиток. Там, а также в Сбербанке, Альфа-банке, Тинькофф банке и Райффайзенбанке связывают это с затянувшимися майскими праздниками. В этом году они были длиннее на два дня по сравнению в прошлым годом, напомнил аналитик Fitch Ratings Антон Лопатин.
— Мне кажется, это ожидаемо. На майские праздники выпадает определенное количество рабочих дней. Этим фактором объясняется падение в районе 15-16%.
— Какой вы сделаете прогноз на лето? Количество карт упадет или, наоборот, увеличится?
— Если мы говорим про динамику по сравнению с маем прошлого года, то уже есть какое-то падение. Возможно, уже произошло определенное насыщение этого рынка, и есть определенный достигнутый уровень. Возможно, банки будут увеличивать лимит кредита, чтобы обрабатывать клиентов, у которых уже есть кредитные карты в том или ином банке. Это достаточно неоднозначный вопрос, поскольку банку необязательно выдавать новую кредитную карту для того, чтобы увеличить свой бизнес. Ему можно увеличить кредитный лимит по тем заемщикам, которые уже существуют.
В мае действительно продолжился рост среднего лимита кредитных карт: с начала года он увеличился на 7%. Сейчас этот показатель составляет 80 тысяч 200 рублей.
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Комментарии3
Личный счет , Антон Лопатин , Райффайзенбанк Австрия , Тинькофф банк , Сбербанк России , Альфа-банк , Ведомости , Fitch Ratings
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