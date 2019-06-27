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В России начали продавать еду в долг 

Ura.Ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Новокузнецке местная сеть супермаркетов начала предлагать покупателям оформить микрокредит на 30 дней на покупку продуктов. Посетители могут сделать это прямо в магазине.
По информации издания «Город новостей», к продаже еды в рассрочку приступила новокузнецкая торговая сеть «ВкусМаг».
«Впервые в городе мы предложили покупку продуктов питания с отсрочкой платежа, — подтвердила директор торговой сети Светлана Новикова. — Это очень удобно, особенно в преддверии семейного торжества: свадьбы или юбилея».
Некоторые жители Новокузнецка негативно отреагировали на продажу продуктов в рассрочку.
«Я все понимаю, но продукты в рассрочку — это уже слишком. Они кем нас считают?» — цитирует «ВашГород.ру» одного из жителей Новокузнецка.
Ранее крупная российская сеть супермаркетов «Перекресток» также заявила о намерении запустить цифровую карту рассрочки, которая позволит «совершать покупки в кредит с льготным периодом». Об этом в начале июня сообщила Х5 Retail Group, в которую входит «Перекресток». Карты рассрочки обещают оформлять «практически мгновенно» и в каждом супермаркете сети.
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Комментарии6
Личный счет , Светлана Новикова , X5 Retail Group
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