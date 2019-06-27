В России начали продавать еду в долг

В Новокузнецке местная сеть супермаркетов начала предлагать покупателям оформить микрокредит на 30 дней на покупку продуктов. Посетители могут сделать это прямо в магазине.

По информации издания «Город новостей», к продаже еды в рассрочку приступила новокузнецкая торговая сеть «ВкусМаг».

«Впервые в городе мы предложили покупку продуктов питания с отсрочкой платежа, — подтвердила директор торговой сети Светлана Новикова. — Это очень удобно, особенно в преддверии семейного торжества: свадьбы или юбилея».

Некоторые жители Новокузнецка негативно отреагировали на продажу продуктов в рассрочку.

«Я все понимаю, но продукты в рассрочку — это уже слишком. Они кем нас считают?» — цитирует «ВашГород.ру» одного из жителей Новокузнецка.