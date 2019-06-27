Россиянам пересчитали пенсии

Ежемесячные выплаты неработающих пенсионеров в среднем увеличились на 523 рубля.

Как рассказали в ПФР, перерасчет был сделан в соответствии с поправками в законы о социальной помощи и прожиточном минимуме, которые были внесены в апреле. Согласно поправкам, доходы пенсионеров, состоящие из базовых пенсий, социальных выплат и других надбавок сначала доводятся до прожиточного минимума, а затем повышаются на сумму индексации.

В ПФР сообщили, что большинство пенсионеров должны получить увеличенную пенсию в майскую выплату. Остальные получат прибавку до 1 июля.