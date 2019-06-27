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Россиянам пересчитали пенсии 

Рамблер 51 минуту назад
Пенсионный фонд России (ПФР) произвел индексацию пенсий неработающим пенсионерам, которые получают социальную доплату к пенсии, сообщает «Российская газета».
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Ежемесячные выплаты неработающих пенсионеров в среднем увеличились на 523 рубля.
Как рассказали в ПФР, перерасчет был сделан в соответствии с поправками в законы о социальной помощи и прожиточном минимуме, которые были внесены в апреле. Согласно поправкам, доходы пенсионеров, состоящие из базовых пенсий, социальных выплат и других надбавок сначала доводятся до прожиточного минимума, а затем повышаются на сумму индексации.
В ПФР сообщили, что большинство пенсионеров должны получить увеличенную пенсию в майскую выплату. Остальные получат прибавку до 1 июля.
Личный счет , Видео , Пенсионный фонд РФ , "Российская газета"
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