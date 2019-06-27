Центробанк прогнозирует рост зарплат в России

Зарплаты во втором и третьем кварталах этого года в России могут вырасти на 2 процента в годовом выражении, отмечено в информационно-аналитическом комментарии Банка России

"В мае 2019 года годовой темп прироста реальной заработной платы оценивается в 2,8 процента. По прогнозу Банка России, во втором — третьем кварталах 2019 года он составит около двух процентов", — говорится в материалах ЦБ.

Как отмечается, ранее Росстат пересмотрел оценку роста реальных заработных плат за апрель 2019 года — с 1,6 до 3,1 процента. Ускорение роста произошло за счет финансового сектора, добычи полезных ископаемых, гостиничного и ресторанного бизнеса. Также повлиять могли выплаты разового характера, отмечают аналитики ЦБ.

При этом, в Центробанке констатировали стагнацию реальных располагаемых доходов. Из-за этого потребительский спрос оставался сдержанным.