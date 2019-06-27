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Центробанк прогнозирует рост зарплат в России 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Зарплаты во втором и третьем кварталах этого года в России могут вырасти на 2 процента в годовом выражении, отмечено в информационно-аналитическом комментарии Банка России.
"В мае 2019 года годовой темп прироста реальной заработной платы оценивается в 2,8 процента. По прогнозу Банка России, во втором — третьем кварталах 2019 года он составит около двух процентов", — говорится в материалах ЦБ.
Как отмечается, ранее Росстат пересмотрел оценку роста реальных заработных плат за апрель 2019 года — с 1,6 до 3,1 процента. Ускорение роста произошло за счет финансового сектора, добычи полезных ископаемых, гостиничного и ресторанного бизнеса. Также повлиять могли выплаты разового характера, отмечают аналитики ЦБ.
При этом, в Центробанке констатировали стагнацию реальных располагаемых доходов. Из-за этого потребительский спрос оставался сдержанным.
"В мае 2019 года продолжилось замедление темпа прироста оборота розничной торговли до 1,4 процента в годовом выражении после 1,6 процента месяцем ранее", — отмечается в документе.
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Комментарии
Личный счет , Экономика , Росстат , Центральный банк России
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