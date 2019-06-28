Быть или не быть контролю расходов россиян

Замдиректора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития Бэлла Панина заявила вчера о возможности введения системы контроля расходов населения. По ее словам, министерство готовит доклад о легализации бизнеса и планирует предложить рассмотреть такую идею, пишут "Ведомости".

Однако позже представитель Минэкономразвития сообщил, что министерство не разрабатывает такой законопроект и не планирует этого делать. Вопрос выявления необоснованно крупных расходов обсуждается только на экспертных площадках. В Минфине , как говорит его представитель, ничего не слышали об этой идее.

Идея в правительстве не обсуждается, замечает чиновник финансово-экономического блока, хотя к ней периодически возвращаются. На этот раз — регионы, рассказывает другой федеральный чиновник: власти нескольких регионов предложили обсудить такую идею. Контроль за расходами может помочь пополнить их бюджеты, объясняет он.

Три года назад власти уже обсуждали возможность введения контроля за крупными покупками на фоне проблем с бюджетом, рассказывали "Ведомостям" федеральные чиновники, хотя и признавали, что никакого проработанного механизма нет. Обсуждалось в том числе введение специальных деклараций для узкого круга лиц, в которых нужно отчитываться о расходах. Но впоследствии от идеи решили отказаться, говорили два чиновника: не ясно, как ее реализовывать.

В мире контроль расходов есть, Россия тоже движется в этом направлении.

Как считает исполнительный директор UFG Wealth Management Андрей Пожитков, если вводить контроль, то постепенно — начать с покупки крупных и дорогих объектов, а если это, например, подарок, узнавать о доходах дарителя.

Однако, считают чиновники, вопрос в необходимости такого массового контроля и затратах на него: выявить людей, чьи расходы превышают доходы, можно, но расходы на такой поиск вряд ли окупятся. В отношении каждого человека придется проводить проверку, чтобы доказать, что доход не был задекларирован. Не ясно и как реализовать такой контроль: за какой период учитывать доходы, как обеспечить конфиденциальность информации деклараций о расходах, говорят А. Пожитков и Д. Костальгин.