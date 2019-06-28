Россияне назвали размер комфортной пенсии

Более трети опрошенных россиян считают, что для комфортной жизни на пенсии им достаточно будет дохода в 30 тыс. руб. в месяц, следует из опроса, который провел НПФ Сбербанка

Еще 28% россиян хотят встретить старость, получая не менее 45-60 тыс. руб. в месяц.

В то же время более 40% опрошенных уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15-30 тыс. руб., и обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся.

По словам большинства опрошенных жителей, уровень их ежемесячных доходов после выхода на пенсию будет составлять от 15-30 тыс. руб. (41,2%).

Из них 20,8% респондентов рассчитывают ежемесячно получать от 15-20 тыс. руб., а 20,4% от 20-30 тыс. руб.

Еще 24% рассчитывают на государственную пенсию в размере 10-15 тыс. руб. Люди в возрасте 30-39 лет полагают, что им будут выплачивать от 30 тыс. до 50 тыс. руб. в месяц.

На доход более 50 тыс. руб., без учета собственных накоплений, надеются немногие — в основном это молодежь в возрасте 18-29 лет (7,6% опрошенных). Более четверти опрошенных считают, что им для комфортной жизни на пенсии понадобится не менее 45-60 тыс. руб.

Самый высокий уровень притязаний у военных — 20% из них говорят, что для комфортной жизни на пенсии им необходимо более 100 тыс. руб.

В среднем по России только 2% людей мечтают о таком большом пенсионном доходе.

Самыми скромными оказались домохозяйки и студенты — примерно по 25% опрошенных из этих социальных групп ответили, что для достойной старости им будет достаточно 15-20 тыс. руб.

Большинству респондентов, находящихся на госслужбе (около 43% опрошенных этой группы), хватит 30 тыс. руб. в месяц. Руководители высшего и среднего звена комфорт ценят значительно больше — почти половине (47,4%) из них нужен пенсионный доход в 45-60 тыс. руб.

Пенсионные ожидания россиян сильно зависят от уровня их доходов в настоящее время. Так, большинству людей, заработок которых не превышает 35 тыс. руб. на члена семьи, на пенсии будет комфортно жить на выплаты до 30 тыс. руб. в месяц. Об этом говорят от 30 до 40% опрошенных с таким уровнем дохода.

Среди тех, кто зарабатывает 35-45 тыс. руб. и свыше 55 тыс. руб. на члена семьи в месяц, большинство хочет получать пенсию в 45-60 тыс. руб. В группе россиян, трудовой доход которых составляет 45-55 тыс. руб., о таком уровне комфорта в старости мечтают уже 90,9% опрошенных.

Телефонный опрос проводился в 8 округах Российской Федерации: Центральном, Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном. Выборка — 1600 респондентов в возрасте старше 18 лет.