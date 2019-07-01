GaijinPot (Япония): какова средняя зарплата в Японии в 2019 году?

В каких отраслях самые высокие зарплаты в Японии, и каково будущее иностранных работников после Олимпиады в Токио 2020 года? По мнению экспертов, в ближайшей перспективе внутренний рынок ожидает в лучшем случае стагнация. Следовательно, более высокие зарплаты можно ожидать в отрасли, состояние которой не связано с положением на внутреннем рынке.

Согласно опросу, проведенному японским интернет-ресурсом по поиску работы «Дода» (doda.jp), среднегодовая зарплата в Японии составляет около 4,14 миллиона иен*. Это соответствует примерно 37 тысячам 800 долларам.

Опрос основан на данных, полученных от 360 тысяч работающих полный день штатных сотрудников разных компаний в возрасте от 20 до 65 лет, которые зарегистрировались на японоязычном сервисе «Дода» в период с сентября 2017 года по август 2018 года. При расчете среднегодовых доходов учитывались разные факторы, включая сферу занятости, тип работы, регион и опыт.

Все эти факторы, безусловно, влияют на фактические доходы, но для того, чтобы обрисовать общую картину текущего положения дел с заработной платой в Японии, мы сосредоточимся на среднегодовых доходах по отраслям. Обратите внимание, что здесь указаны цифры до уплаты налогов.

В сфере информационных технологий (ИТ) в Японии самые высокие зарплаты, особенно среди женщин

Согласно опросу, самый высокий среднегодовой доход в размере 4,61 миллиона иен получают работники отрасли информационных технологий и коммуникаций. Здесь также зарегистрирован самый высокий среднемесячный доход среди низшего звена (311 тысяч иен), а доход управленческого уровня составил 517 тысяч иен. Так что если вы хотите получать высокую зарплату, вам стоит рассмотреть сферу ИТ.

Сервис «Дода» также проанализировал данные в соответствии с полом, и оказалось, что информационные технологии и коммуникации в среднем являются пятой по уровню зарплаты отраслью среди мужчин, но наиболее высокооплачиваемой отраслью среди женщин. Так что если вы женщина, которая ищет хорошо оплачиваемую работу в Японии, попробуйте начать поиск с ИТ-индустрии.

Самой высокооплачиваемой позицией в этом секторе является ИТ-консультант, который зарабатывает в среднем 6,04 миллиона иен в год. Веб-инженеры зарабатывают около 4,25 миллиона иен, а веб-дизайнеры могут ожидать доход около 3,57 миллиона иен.

По сравнению с другими отраслями, сфера информационных технологий занимает среднее положение в Японии в отношении доли иностранных работников. Около 2,63% работников отрасли не являются японцами.

В промышленной отрасли, где вторые по величине зарплаты в Японии, важно выбрать правильный сектор

С небольшим отставанием за сферой ИТ следует промышленная отрасль со среднегодовой зарплатой в 4,56 миллиона иен. Промышленность — одна из основ японской экономики. Также именно в этой отрасли работает довольно много иностранцев — их доля составляет 4,17%.

Результаты опроса показали, в конкретных секторах этой отрасли доходы подвержены некоторой изменчивости. По данным «Дода» в этом году, например, в целлюлозно-бумажной промышленности и производстве санитарно-гигиенических товаров годовой доход увеличился примерно на 200 тысяч иен. Это привело к тому, что средняя зарплата в секторе гигиенических принадлежностей составила 5,52 миллиона иен, обогнав производителей бытовой техники, мобильной и сетевой техники с доходом 5,39 миллиона иен и производителей электрооборудования общего назначения c доходом 5,36 миллиона иен.

Если вы будете выбирать, в каком секторе промышленности хотите работать, разумнее рассмотреть долгосрочную ситуацию и перспективу для этих производителей. Например, текстильный сектор предлагал относительно низкий средний доход —3,76 миллиона иен. Но большинство секторов обрабатывающей промышленности предлагают зарплату выше средней, особенно производство технологичной продукции.

Найдите работу в медицине для долгосрочного роста заработной платы

Две традиционно высокодоходные отрасли занимают третье место по уровню заработной платы на японском рынке труда: медицинская отрасль и финансы.

Среднегодовой доход для медицинской отрасли, составляющий 4,50 миллиона иен, отставал от доходов в сфере информационных технологий и обрабатывающей промышленности. Однако в долгосрочной перспективе медицина показала самую высокую месячную зарплату на руководящей должности — 643 тысяч иен. На втором месте по величине ежемесячного дохода оказался сектор информационных технологий и коммуникаций с доходом 628 тысяч иен. Заработная плата руководителей на производстве составляла 625 тысяч иен.

В медицинской отрасли сектор с самым высоким среднегодовым доходом занимали производители фармацевтической продукции — 6,11 миллиона иен, а затем 5,70 миллиона иен — производители диагностических препаратов, оборудования для клинических исследований и реагентов. Эти сектора, вероятно, будут продолжать процветать, поскольку население Японии стареет.

Пока вы молоды, зарабатывайте деньги в сфере финансов

В финансовой отрасли средняя годовая зарплата составляла 4,46 миллиона иен. Согласно данным компании «Дода», основанным на годовом окладе по профессиональному сектору, должности в сфере инвестиционно-банковских услуг заняли второе место по уровню заработной платы после юристов — 8,25 миллиона иен.

Если мы посмотрим на среднемесячный заработок в финансовой отрасли за всю карьеру, то увидим, что начальная зарплата высока — 307 000 иен, лишь немногим меньше, чем в ИТ-индустрии — 311 тысяч иен. Для опытных работников финансовой сферы в возрасте 30 лет самая высокая средняя зарплата составляла 453 000 иен, что говорит о том, что эта отрасль — хорошее место, чтобы заработать много денег, пока вы молоды. Хотя среди руководителей заработная плата снова отставала от ИТ (495 000 иен по сравнению с 517 тысяч иен), доходы все еще оставались высокими.

Финансовым компаниям требуется широкий спектр разнообразного персонала —инженеры ИТ-систем, специалисты по продажам, кадровики. Чтобы получать более высокую зарплату, попробуйте перенести свой набор компетенций в финансовую индустрию.

По мнению компании «Дода», финансовые позиции преобладали среди самых высокооплачиваемых профессий. Если вы планируете пойти учиться, чтобы освоить новую область, финансы могут стать хорошим выбором. Все отрасли нуждаются в персонале для выполнения своих финансовых задач — ИТ-компании в бухгалтерах, а производственные фирмы в аудиторах — и вы, возможно, захотите максимально использовать возможности перехода в высокодоходную отрасль, чтобы попытаться повысить свою зарплату.

К сожалению, шансы найти работу в области финансов и медицины, если вы из другой страны, невелики, — иностранцы составляют менее одного процента работников в этих отраслях.

Заинтересованы в работе на рынке недвижимости в Японии? Попробуйте финансирование недвижимости

Среднегодовая зарплата в сфере строительства и недвижимости ниже, чем в предыдущих отраслях — 4,18 миллиона иен. Самый большой доход приносит работа в сфере финансирования недвижимости — в среднем 4,86 миллиона иен. Доля иностранцев в этой отрасли возрастает до 1,37%.

Для работы в СМИ лучший выбор — пиар (PR)

Следующей по уровню зарплат отраслью являются средства массовой информации, интернет и реклама со средним годовым окладом в 4,12 миллиона иен. Главными секторами здесь являются агентства по связям с общественностью и рекламные агентства, с годовым доходом 4,28 миллиона иен. Доля иностранцев в этой отрасли составляет 2,63%.

В японской сфере услуг самый высокий процент иностранных работников

В сфере услуг работает самая большая доля иностранцев: 5,12%, но это одна из самых низкооплачиваемых отраслей. Средняя зарплата здесь составила 3,76 миллиона иен. Самый высокооплачиваемый сектор — финансовые консультационные услуги с уровнем дохода 5,61 миллиона иен. Что касается конкретных профессий, кадровые агентства платят в среднем 3,68 миллиона иен в год, работа по устному и письменному переводу в Японии приносит 3,52 миллиона иен, а маркетинговые позиции— 4,90 миллиона иен.

В Японии в сфере гостиничного бизнеса и туризма персонал, обслуживающий гостей на стойке регистрации, в среднем зарабатывает 2,97 миллиона иен, а турагенты и гиды — 3,18 миллиона в год, согласно опросу «Дода».

Сколько зарабатывает учитель английского в Японии?

На этой традиционной для иностранцев, приезжающих в Японию, преподавательской работе средний доход составил 3,21 миллиона иен, что соответствует примерно 267 тысячам 500 иен в месяц.

В сфере преподавания английского учителя в государственных (а иногда и в частных) школах зарабатывают около 230 тысяч иен в месяц, а зарплата преподавателей в частных школах разговорного английского составляет около 275 тысяч иен. Преподаватели делового английского часто получают более высокую ставку за урок, иногда до 3 тысячи 500 иен в час.

Более подробную информацию о преподавании английского языка в Японии можно найти на нашем сайте в разделе «Преподавание английского» (Teaching English).

Работа в розничной торговле и сфере общественного питания — самая низкооплачиваемая в Японии

Завершает список сектор розничной торговли и общественного питания, где среднегодовая зарплата составляет 3,55 миллиона иен. Доля иностранцев в этой отрасли составляет 3,13%, и их процент может возрасти.

Среди рабочих мест в сфере продаж в Японии средняя годовая зарплата в магазинах товаров повседневного спроса самая высокая — 4,01 миллиона иен. Супермаркеты платят 3,65 миллиона иен, опережая розничные магазины и универмаги. Тем не менее, в долгосрочной перспективе ежемесячный заработок более опытных работников в магазинах товаров повседневного спроса невысок: 416 тысяч иен, в супермаркетах его уровень составляет 476 тысяч иен, а универмаги поощряют опытных работников относительно высокой зарплатой — 499 тысяч иен в месяц. В среднем, однако, годовая зарплата универмагов находится на самом низком уровне во всей сфере розничной торговли — 3,43 миллиона иен.

Рестораны в среднем платят лучше, чем питейные заведения «изакайя», годовой доход их работников составляет 3,53 миллионов иен по сравнению с 3,46 миллионов иен сотрудников «изакайя», и этот разрыв сохраняется с течением времени, при этом ежемесячная зарплата старших сотрудников составляет в среднем 485 тысяч иен в ресторанах и 388 000 тысяч иен в пабах и барах.

Новые визы позволят большему количеству иностранцев работать в обрабатывающей промышленности и сфере услуг

Сфера услуг и обрабатывающая промышленность, вероятно, будут по-прежнему нанимать наибольший процент иностранных работников из-за нового типа рабочей визы, который начал действовать в апреле 2019 года в качестве меры борьбы с нехваткой рабочей силы в Японии. Специальную визу для квалифицированных работников выдают иностранцам, говорящим по-японски на бытовом уровне и имеющим подтвержденные навыки в одной из 14 указанных отраслей деятельности. К ним относятся производство, гостиничный бизнес, уборка зданий и уход за больными.

В список также входит строительная индустрия и сфера общественного питания, или ресторанная индустрия, так что занятость иностранцев в этих секторах также, вероятно, увеличится. По информации японской газеты «Майнитии симбун» (Mainichi Shimbun), правительство ожидает, что до 345 150 иностранцев получат визу в течение следующих пяти лет, при этом наибольший приток работников — около 60 тысяч — ожидается в сфере ухода за больными. Виза может быть продлена, а максимальный срок пребывания составляет пять лет.

Второй тип специальной рабочей визы для квалифицированных работников будет действовать для строительства и судостроения. Эта виза не требует навыков японского языка и позволяет владельцам привозить с собой членов семьи. Эту визу можно продлевать без ограничений, так что она может открыть ее обладателям возможность жить в Японии на постоянной основе.

Иммиграционная служба также недавно заявила, что расширит сферы, в которых разрешено работать иностранным выпускникам японских университетов в соответствии с визой для определенных видов деятельности, (Designated Activities status of residence) и будет включать работу на полном рабочем дне в ресторанах, розничных магазинах и на производственных линиях.

Что же этот ожидаемый приток рабочих означает с точки зрения заработной платы в этих секторах? Предполагается, что это предложение будет удовлетворять постоянный спрос, вызванный старением населения Японии и низким уровнем рождаемости, и это, скорее всего, не даст заработной плате значительно вырасти. Но при этом размер базовой заработной платы в этих отраслях должен стабилизироваться, так как часть мер правительства по обеспечению успеха новой визы заключается в требовании, чтобы ее обладатели получали столько же, сколько их японские коллеги, или больше.

Что будет с зарплатами в Японии после Олимпиады в Токио-2020?

В преддверии летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году японский рынок труда испытывает повышенный спрос, начиная от сферы строительства и заканчивая переводами и рекламой. Так что же случится, когда все закончится? Связанный с Олимпиадой спрос закончится вместе с Играми, но может ли финал этого долгожданного события стать катализатором, который сместит акцент с Японии как туристического направления? Если это произойдет, зарплаты, связанные с туризмом, несомненно, будут стагнировать.

Поскольку внутренний рынок Японии сокращается, ее компании пытаются расширить свои рынки за рубежом, часто посредством корпоративных связей и слияний. Отражением этого, по мнению «Дода», являются высокие зарплаты на позициях, связанных с правами интеллектуальной собственности и патентами. Также многие компании ищут переводчиков, потому что теперь им нужен кто-то, кто сможет переводить видеоконференции с иностранными партнерами. Эти тенденции, похоже, будут действовать еще долго, судя по японской демографической ситуации.

Опрос компании «Дода» также показал, что высококвалифицированные профессии чаще всего встречались среди самых высокооплачиваемых позиций. Сюда входили юристы, аудиторы и консультанты по реинжинирингу бизнес-процессов (BPR), стратегии и управлению. Поэтому, если для вас важна высокая зарплата, подумайте о том, чтобы приобрести квалификацию и опыт в этих областях. Поскольку вы иностранец, вместе с вашими знаниями и опытом работы на зарубежных рынках они сделают вас ценным активом для глобально ориентированных японских компаний.

В ближайшей перспективе внутренний рынок ожидает в лучшем случае стагнация. Следовательно, более высокие зарплаты можно ожидать в отрасли, состояние которой не связано с положением на внутреннем рынке. Имейте в виду, трудно сказать, в каком направлении движется глобальный рынок.

Рост зарплаты в Японии после 2019 года не вызывает оптимизма

Как и во всем мире, несмотря на то, что японские компании получают значительную прибыль, зарплата их сотрудников падает. Руководство объясняет нежелание повышать заработную плату беспокойством об экономических перспективах, и эти опасения не исчезнут в ближайшее время.

Малые и средние фирмы говорят, что они увеличивают зарплату в поиске талантов, но у крупных компаний меньше мотивации для повышения заработной платы. Они, как правило, ориентируются друг на друга, меняя заработную плату, а кроме того, они уверены, что большинство японцев, которые ищут стабильную работу, предпочтут их в качестве работодателей.

Это не слишком радужная перспектива для работников, и лишняя причина для того, чтобы хорошо продумать стратегию своей карьеры, повышая вашу ценность на мировом рынке.

Удачи всем, кто ищет работу!

GaijinPot (Япония)

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