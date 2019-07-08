Для фитнес-инструкторов могут ввести профстандарты

В законодательстве предлагают дать определение фитнесу и ввести профессиональные стандарты для инструкторов. Законопроект, разработанный группой депутатов ЛДПР , планируют рассмотреть на ближайших заседаниях Госдумы

Документ разработан группой парламентариев во главе с председателем Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаилом Дегтярёвым . Сейчас эта сфера не отражена в законодательстве — спортивные клубы работают по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности.

В законопроекте даётся определение «фитнесу» — это оказание услуг по проведению организованных или самостоятельных занятий физкультурой с привлечением тренера, а также по участию в спортивных мероприятиях. Устанавливается, что деятельность в области фитнеса регулируется законом и связанными с ним нормативно-правовыми актами, национальными и профессиональными стандартами.

Важная норма законопроекта предусматривает, что тренеры должны будут соответствовать профстандартам. Сейчас более 40% сотрудников фитнес-клубов не имеют профильного образования, и зачастую руководство берёт на работу тренерами молодых людей и девушек с эффектной внешностью, которые служат рекламой клуба, но не имеют профессиональных навыков.