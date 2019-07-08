Для фитнес-инструкторов могут ввести профстандарты 

В законодательстве предлагают дать определение фитнесу и ввести профессиональные стандарты для инструкторов. Законопроект, разработанный группой депутатов ЛДПР, планируют рассмотреть на ближайших заседаниях Госдумы.
Документ разработан группой парламентариев во главе с председателем Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаилом Дегтярёвым. Сейчас эта сфера не отражена в законодательстве — спортивные клубы работают по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности.
В законопроекте даётся определение «фитнесу» — это оказание услуг по проведению организованных или самостоятельных занятий физкультурой с привлечением тренера, а также по участию в спортивных мероприятиях. Устанавливается, что деятельность в области фитнеса регулируется законом и связанными с ним нормативно-правовыми актами, национальными и профессиональными стандартами.
Важная норма законопроекта предусматривает, что тренеры должны будут соответствовать профстандартам. Сейчас более 40% сотрудников фитнес-клубов не имеют профильного образования, и зачастую руководство берёт на работу тренерами молодых людей и девушек с эффектной внешностью, которые служат рекламой клуба, но не имеют профессиональных навыков.
По словам зампреда Комитета по физкультуре и спорту, футбольного тренера Валерия Газзаева, у инструкторов должна быть лицензия на профессиональную тренерскую деятельность. Но за безопасность в спортзале или бассейне должны нести ответственность не только тренеры, но и сами граждане, которым депутат рекомендует сначала пройти медицинское обследование, а потом уже идти на тренажёры.