Россиян захотели оградить от вкладов в валюте

Валютные вклады вместе с некоторыми другими видами сбережения могут быть признаны инвестиционными инструментами, разрешенными только для квалифицированных инвесторов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, соответствующие поправки в законодательство обсуждались на закрытой встрече Центробанка с участниками финансового рынка. Изменения планируется внести в виде закона о разделении инвесторов на категории. О его необходимости недавно говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина , отмечая, что таким образом государство должно защитить определенные группы граждан от неоправданных финансовых рисков.

Законопроект, если он будет внесен в Госдуму , может распространяться на два основных инструмента: валютный депозит и обезличенный металлический счет (ОМС). Последний представляет собой счет в банке, на котором ведется учет драгоценных металлов по текущему рыночному курсу. При этом инвестор вносит в кредитную организацию деньги и в случае вывода средств со счета или его закрытия тоже получает денежные средства по актуальному курсу хранящихся на счету металлов.