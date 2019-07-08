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Россиян захотели оградить от вкладов в валюте 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: ТАСС
Валютные вклады вместе с некоторыми другими видами сбережения могут быть признаны инвестиционными инструментами, разрешенными только для квалифицированных инвесторов. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По данным газеты, соответствующие поправки в законодательство обсуждались на закрытой встрече Центробанка с участниками финансового рынка. Изменения планируется внести в виде закона о разделении инвесторов на категории. О его необходимости недавно говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отмечая, что таким образом государство должно защитить определенные группы граждан от неоправданных финансовых рисков.
Законопроект, если он будет внесен в Госдуму, может распространяться на два основных инструмента: валютный депозит и обезличенный металлический счет (ОМС). Последний представляет собой счет в банке, на котором ведется учет драгоценных металлов по текущему рыночному курсу. При этом инвестор вносит в кредитную организацию деньги и в случае вывода средств со счета или его закрытия тоже получает денежные средства по актуальному курсу хранящихся на счету металлов.
Опрошенные изданием экономисты сомневаются в том, что законопроект будет разработан и принят в нынешнем виде. Они называют валютные вклады достаточно безопасным инструментом, риск которого равняется риску банка, а объем рынка ОМС считают небольшим и оценивают в 100-150 миллиардов рублей. Неожиданными назвал предложения и глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
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Комментарии1
Личный счет , Анатолий Аксаков , Эльвира Набиуллина , Госдума , Центральный банк России
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