Россиян захотели ограничить в валютных вкладах

Российские власти задумались об ограничении доступа неквалифицированных инвесторов к инструментам обезличенных металлических счетов (ОМС) и валютных депозитов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на четыре источника на финансовом рынке.

По словам собеседников газеты, такая возможность обсуждалась на закрытой встрече регулятора с участниками рынка, посвященной законопроекту о разделении инвесторов на категории.

На встрече говорили об идее приравнять ОМС и валютные депозиты к инвестиционным инструментам. Если инициативу реализуют, с ограничениями может столкнуться «наименее защищенная категория неквалифицированных инвесторов», отмечает «Коммерсант».

При этом в Центробанке утверждают, что тема валютных вкладов «не обсуждалась и не обсуждается».

Первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский заявил «Коммерсанту», что и ОМС, и валютный депозит — это довольно простые инструменты, поэтому необходимости ограничивать к ним доступ нет.

«Валютный депозит не несет никаких инвестиционных рисков для клиента. Риск равен риску рублевого депозита, и это риск банка, в котором он размещает деньги», — добавил глава департамента Private Banking банка «ФК Открытие» Виктория Денисова.

Алексей Ермаков из Альфа-банка рассказал, что у валютных депозитов есть заранее установленная гарантированная доходность, также они предусматривают защиту капитала, поэтому считать их неподходящими для неквалифицированных инвесторов нельзя.

Россельхозбанке заявили, что не верят в серьезность и перспективность обсуждения ограничений в сфере валютных вкладов «из-за огромного количества существенных и неконтролируемых рисков».

По словам младшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Марии Зининой, всплеск интереса россиян к валютным вкладам отмечался в конце 2014 года — начале 2015 года, когда ставки по депозитам составляли пять, а иногда шесть-семь процентов. По данным ЦБ, тогда доля валютных вкладов была близка к 30 процентам от общей суммы на счетах физлиц.

Позже ставки начали снижаться и к настоящему моменту они составляют не более двух процентов по коротким депозитам и не более трех процентов по депозитам свыше одного года. Доля таких вкладов остается на уровне в 20 процентов. По мнению Зининой, люди рассматривают валютные вклады как инструмент сохранения сбережений денег, а не как источник процентного дохода.

Инициативу о категоризации инвесторов начали обсуждать в прошлом году. Один из подходов предполагает, что инвесторов, получивших доступ к каким-то сегментам рынка, в них и оставят. По другому предложению, даже если у инвестора уже есть доступ к рынку, ему пройдется пройти квалификацию. В таком случае число участников сократится очень существенно.