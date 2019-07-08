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Россиян захотели ограничить в валютных вкладах 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
Российские власти задумались об ограничении доступа неквалифицированных инвесторов к инструментам обезличенных металлических счетов (ОМС) и валютных депозитов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на четыре источника на финансовом рынке.
По словам собеседников газеты, такая возможность обсуждалась на закрытой встрече регулятора с участниками рынка, посвященной законопроекту о разделении инвесторов на категории.
На встрече говорили об идее приравнять ОМС и валютные депозиты к инвестиционным инструментам. Если инициативу реализуют, с ограничениями может столкнуться «наименее защищенная категория неквалифицированных инвесторов», отмечает «Коммерсант».
При этом в Центробанке утверждают, что тема валютных вкладов «не обсуждалась и не обсуждается».
Первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский заявил «Коммерсанту», что и ОМС, и валютный депозит — это довольно простые инструменты, поэтому необходимости ограничивать к ним доступ нет.
«Валютный депозит не несет никаких инвестиционных рисков для клиента. Риск равен риску рублевого депозита, и это риск банка, в котором он размещает деньги», — добавил глава департамента Private Banking банка «ФК Открытие» Виктория Денисова.
Алексей Ермаков из Альфа-банка рассказал, что у валютных депозитов есть заранее установленная гарантированная доходность, также они предусматривают защиту капитала, поэтому считать их неподходящими для неквалифицированных инвесторов нельзя.
В Россельхозбанке заявили, что не верят в серьезность и перспективность обсуждения ограничений в сфере валютных вкладов «из-за огромного количества существенных и неконтролируемых рисков».
По словам младшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Марии Зининой, всплеск интереса россиян к валютным вкладам отмечался в конце 2014 года — начале 2015 года, когда ставки по депозитам составляли пять, а иногда шесть-семь процентов. По данным ЦБ, тогда доля валютных вкладов была близка к 30 процентам от общей суммы на счетах физлиц.
Позже ставки начали снижаться и к настоящему моменту они составляют не более двух процентов по коротким депозитам и не более трех процентов по депозитам свыше одного года. Доля таких вкладов остается на уровне в 20 процентов. По мнению Зининой, люди рассматривают валютные вклады как инструмент сохранения сбережений денег, а не как источник процентного дохода.
Инициативу о категоризации инвесторов начали обсуждать в прошлом году. Один из подходов предполагает, что инвесторов, получивших доступ к каким-то сегментам рынка, в них и оставят. По другому предложению, даже если у инвестора уже есть доступ к рынку, ему пройдется пройти квалификацию. В таком случае число участников сократится очень существенно.
Комментарии1
Личный счет , Алексей Ермаков , Сергей Хотимский , Виктория Денисова , ФК Открытие , Совкомбанк , Россельхозбанк , Центральный банк России , Альфа-банк
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