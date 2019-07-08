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Сбербанк ухудшил условия по вкладам 

Рамблер + ещё 1 33 минуты назад
Сбербанк планомерно снижает процентные ставки по вкладам для населения, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». В первую неделю июля банк обещает своим клиентам годовой доход от вложенных денег на 1,45% меньше, чем в прошлом месяце.
По данным издания, накануне Сбербанк опубликовал предложения со сниженной доходностью: для рублёвого вклада ставка составила 5,05% (ранее 5,6%) при условии, что будет вложено не менее 400 тысяч рублей на срок от полугода до трёх лет; для валютного — 1,75% (ранее 1,35%) при вложении суммы от 20 тысяч долларов на 1-2 года.
Автор статьи отмечает, что это второе по счёту снижение процентных ставок за первую неделю июля: с 1 числа Сбербанк перестал принимать деньги по промовкладам с гарантированным накоплением в размере 6,5% годовых.
По мнению экспертов, снижение ставок по вкладам напрямую зависит от политики ЦБ в отношении ключевой ставки. Исходя из того, что в середине июня Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25% и заявил о намерении продолжит снижение, Сбербанк решил сыграть на опережение, считает старший аналитик «БКС премьер» Сергей Суверов.
«Также на доходность рублевых и валютных вкладов Сбербанка влияет происходящее снижение ставок на денежном рынке в рублевых и валютных инструментах», — заявил аналитик.
При этом эксперт отметил, что снижение ставок в Сбербанке скорее всего спровоцирует падение доходности по вкладам в других банках.
Комментарии1
Личный счет , Видео , Компании , Сергей Суверов , Демьян Кудрявцев , Сбербанк России , Центральный банк России , Ведомости
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