Россияне назвали необходимую для роскошной жизни сумму денег

Российской семье из трех человек для ведения роскошной жизни в среднем необходимо 965 тыс. руб. в месяц, свидетельствуют данные опроса, проведенного холдингом «Ромир».

«В среднем по России для ведения роскошной жизни российской семье из трех человек в месяц необходимо 965 тыс. рублей. Четыре года назад россиянам для роскошной жизни требовалось чуть меньше денег — 950 тыс. рублей», — говорится в исследовании.

Отмечается, что москвичи за четыре года свои запросы не изменили — для роскошной жизни московской семье нужно 1,4 млн руб., а вот жители Санкт-Петербурга снизились оценку стоимости роскошной жизни почти вдвое по сравнению с 2015 годом — с 1,3 млн руб. до 740 тыс.

«Если сравнить запросы на ''нормальную'' и ''роскошную» жизнь’’, то в 2015 году они отличались в 14 раз (для ''нормальной жизни'' россияне тогда просили 68 900 рублей в месяц), а в нынешнем — уже 12 раз (''нормальная жизнь'' в текущем году стоит 78 000 рублей в месяц)», — показали результаты опроса.

Опрос проведен по всей России среди граждан от 18 лет старше, которые проживают в городах и сельской местности. Выборка составила 1,5 тыс. респондентов.