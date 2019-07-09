Центробанк назвал главные способы краж денег со счетов россиян

Центробанк назвал основные способы кражи денег со счетов россиян при использовании ими мобильных устройств. В докладе Банка России, представленном на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, отмечается, что почти в каждом третьем случае (29%) россияне лишаются средств на банковских счетах из-за собственной беспечности и неграмотности, пишут «Известия».

Схема, которую используют мошенники почти всегда одинаковая: они представляются жертвам сотрудниками банка или службы безопасности; предлагают услуги или говорят об обнаружении подозрительной активности на счете; получают от клиентов личные данные и коды доступа, после чего выводят все деньги со счетов, уточняет РИА ФАН.

Также в первую тройку самых распространенных рисков стать жертвой мошенников при использовании смартфонов вошли потеря гаджета (27%) и кража (11%).

Как отмечает Ura.ru, в России особо распространены два способа хищений средств с карт граждан. По данным экспертов компании Zecurion, доля краж с использованием психологических приемов достигает 60%, а специалисты компании Group-IB выяснили, что 80 процентов хищений производится с использованием методов социальной инженерии.

Ранее НСН писала, что мошенники освоили новый способ кражи персональных данных россиян. По данным компании по защите данных DeviceLock, злоумышленники фотографируют информацию с экрана компьютера на телефон, а затем размещают ее в DarkNet. Наибольшую угрозу новый канал утечки данных представляет клиентам банков, сотовых операторов и МФО. Аналитики утверждают, что в DarkNet имеются персональные данные десятков миллионов россиян.