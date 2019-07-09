Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.62
$
63.79
71.42
71.64
Прогноз
15.07 – 22.07
$
63.80
71.80
Индексы и котировки Brent
64.03
+0.19 Золото
1393.98
+0.03 РТС
1396.90
–0.05
Динамика валют
EUR / USD
09.07
1.1204
–0.0168
23.06
1.1372
05.07
21.06

Центробанк назвал главные способы краж денег со счетов россиян 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Центробанк назвал основные способы кражи денег со счетов россиян при использовании ими мобильных устройств. В докладе Банка России, представленном на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, отмечается, что почти в каждом третьем случае (29%) россияне лишаются средств на банковских счетах из-за собственной беспечности и неграмотности, пишут «Известия».
Схема, которую используют мошенники почти всегда одинаковая: они представляются жертвам сотрудниками банка или службы безопасности; предлагают услуги или говорят об обнаружении подозрительной активности на счете; получают от клиентов личные данные и коды доступа, после чего выводят все деньги со счетов, уточняет РИА ФАН.
Также в первую тройку самых распространенных рисков стать жертвой мошенников при использовании смартфонов вошли потеря гаджета (27%) и кража (11%).
Как отмечает Ura.ru, в России особо распространены два способа хищений средств с карт граждан. По данным экспертов компании Zecurion, доля краж с использованием психологических приемов достигает 60%, а специалисты компании Group-IB выяснили, что 80 процентов хищений производится с использованием методов социальной инженерии.
Ранее НСН писала, что мошенники освоили новый способ кражи персональных данных россиян. По данным компании по защите данных DeviceLock, злоумышленники фотографируют информацию с экрана компьютера на телефон, а затем размещают ее в DarkNet. Наибольшую угрозу новый канал утечки данных представляет клиентам банков, сотовых операторов и МФО. Аналитики утверждают, что в DarkNet имеются персональные данные десятков миллионов россиян.
Руководитель отдела разработок и исследований компании «Доктор Web» Сергей Комаров заявил НСН, что все устройства, подключенные к интернету, поддаются взлому.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Соцстрахование работающих россиян могут изменить по принципу ОСАГО Российская молодежь высказалась об уровне желаемых зарплат ЦБ обнаружил новый способ хищения денег из банкоматов
Комментарии46
Личный счет , Видео , Сергей Комаров , Центральный банк России , газета "Известия" , РИА ФАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандальный ноль: что случилось с инфляцией
Грузия обманывает россиян с вином1
Грузин в Москве ждут новые беды592
Названы самые богатые чиновники России54
Москва собралась повторить рекорд Лужкова
Видео
04:06
На автозаправках придумали, как снизить цену на бензин
Рынки Экономика
00:44
Россия и Грузия прервали авиасообщение
Экономика
00:59
Кудрин ответил на шутку Путина
Экономика
00:43
Грузчикам из Шереметьева подняли зарплату в 5 раз
Компании Другое
01:20
У россиян хотят изымать жилье
Недвижимость
01:16
Сами виноваты: Москва слезам Киева не верит
Рынки Статьи
07:12
Временный руководитель назначен в МВФ
Экономика Другое
02:53
Названы наиболее подорожавшие продукты
Экономика Личный счет
00:55
Киев ждет полного прекращения транзита газа из РФ
Экономика
00:40
Это залог: Зачем Украина распродает бриллианты
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение