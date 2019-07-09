Банк России назвал топ-3 рисков, связанных с мобильным банкингом

Беспечность российских клиентов банков и неосведомленность в вопросах информационной безопасности является главной причиной потери их денежных средств. Об этом специалисты Банка России сообщили в ходе выступления на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге.

Жертвой кибермошенников становится почти каждый третий россиянин (29%). На долю хищений средств в результате потери мобильного устройства приходится 27%, а на долю краж банковских карт — 11%.

Большая часть жертв (80%, и этот показатель продолжает стремительно расти) попадается на удочку мошенников, использующих методы социальной инженерии. По словам экспертов, в вопросе кражи денежных средств психологические приемы оказались намного эффективнее эксплуатации уязвимостей в мобильных устройствах.

Чаще всего злоумышленники связываются с клиентом банка и под видом сотрудника финорганизации выманивают у него нужные данные (пароли, проверочные коды) для перевода средств. Не думая о возможных рисках, граждане безропотно передают свои пароли третьим лицам.

По данным «Известий», с начала текущего месяца от подобного мошенничества пострадали как минимум 17 человек. В общей сложности им был причинен ущерб на сумму в 6 млн руб.

Для борьбы с подобным видом мошенничества необходимо повышать киберграмотность населения с помощью специальных госпрограмм, в противном случае ситуация будет усугубляться, уверены эксперты.

Главный источник утечки данных в России — финансовые организации, на долю которых приходится четверть всех инцидентов (25%). Далее следуют государственные и силовые структуры (18,8%).