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Банк России назвал топ-3 рисков, связанных с мобильным банкингом 

SecurityLab.ru + ещё 1 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
Беспечность российских клиентов банков и неосведомленность в вопросах информационной безопасности является главной причиной потери их денежных средств. Об этом специалисты Банка России сообщили в ходе выступления на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге.
Жертвой кибермошенников становится почти каждый третий россиянин (29%). На долю хищений средств в результате потери мобильного устройства приходится 27%, а на долю краж банковских карт — 11%.
Большая часть жертв (80%, и этот показатель продолжает стремительно расти) попадается на удочку мошенников, использующих методы социальной инженерии. По словам экспертов, в вопросе кражи денежных средств психологические приемы оказались намного эффективнее эксплуатации уязвимостей в мобильных устройствах.
Чаще всего злоумышленники связываются с клиентом банка и под видом сотрудника финорганизации выманивают у него нужные данные (пароли, проверочные коды) для перевода средств. Не думая о возможных рисках, граждане безропотно передают свои пароли третьим лицам.
По данным «Известий», с начала текущего месяца от подобного мошенничества пострадали как минимум 17 человек. В общей сложности им был причинен ущерб на сумму в 6 млн руб.
Для борьбы с подобным видом мошенничества необходимо повышать киберграмотность населения с помощью специальных госпрограмм, в противном случае ситуация будет усугубляться, уверены эксперты.
Главный источник утечки данных в России — финансовые организации, на долю которых приходится четверть всех инцидентов (25%). Далее следуют государственные и силовые структуры (18,8%).
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Комментарии4
Личный счет , Статьи , Центральный банк России
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