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Кудрин дал совет будущим заемщикам 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Перед обращением в банк за кредитом необходимо «семь раз отмерить», заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе выступления в Госдуме РФ.
«Повторяю, семь раз нужно отмерять, прежде чем брать кредиты», — отметил Кудрин.
По его словам, росту потребительского кредитования способствуют с одной стороны финансовая грамотность, готовность более качественно работать с финансовыми инструментами, а с другой — ухудшение жизни или положения некоторых граждан.
По данным ЦБ, объем задолженности по необеспеченным потребительским кредитам за год вырос на 25,3% и на 1 мая составил 7,9 триллиона рублей. Регулиятор отмечал, что основной прирост необеспеченного потребительского кредитования в 2018–2019 годах обеспечили сегменты «кредиты наличными» и «кредитные карты» (рост свыше 33% и 20% соответственно).
Ранее президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» призвал ЦБ обратить внимание на ситуацию с кредитованием населения. Президент отмечал, что «нам не нужно в экономике надувать этих "пузырей"».
Позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России уже начал принимать меры по «охлаждению» сегмента кредитования физлиц, чтобы не допустить ситуации опасной закредитованности населения.
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Личный счет , Алексей Кудрин , Эльвира Набиуллина , Владимир Путин , Госдума , Счетная палата , Центральный банк России
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