Кудрин дал совет будущим заемщикам

«Повторяю, семь раз нужно отмерять, прежде чем брать кредиты», — отметил Кудрин.

По его словам, росту потребительского кредитования способствуют с одной стороны финансовая грамотность, готовность более качественно работать с финансовыми инструментами, а с другой — ухудшение жизни или положения некоторых граждан.

По данным ЦБ, объем задолженности по необеспеченным потребительским кредитам за год вырос на 25,3% и на 1 мая составил 7,9 триллиона рублей. Регулиятор отмечал, что основной прирост необеспеченного потребительского кредитования в 2018–2019 годах обеспечили сегменты «кредиты наличными» и «кредитные карты» (рост свыше 33% и 20% соответственно).

Ранее президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» призвал ЦБ обратить внимание на ситуацию с кредитованием населения. Президент отмечал, что «нам не нужно в экономике надувать этих "пузырей"».