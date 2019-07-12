Минфин не видит причин для ухода из России Visa и Mastercard

Как написала в пятницу газета "Коммерсант", Visa и MasterCard из-за поправок к закону о национальной платежной системе могут свернуть деятельность в России. Поправками, которые Госдума рассмотрит 23 июля, предлагается запретить российским "дочкам" международных платежных систем приостанавливать расчеты по картам банков, попавших под санкции. Если же расчеты будут приостановлены, платежная система может быть исключена из реестра ЦБ

"Принятие поправок в закон о национальной платежной системе не приведет к уходу из России иностранных платежных систем. Мы считаем, что для этого нет никаких предпосылок", — сказал Моисеев.

"Поправки не вводят дополнительных ограничений и направлены на обеспечение именно бесперебойности платежей, в чем заинтересованы все участники рынка, и прежде всего, потребители этих услуг", — подчеркнул замминистра.

Моисеев уточнил, что цель подготовленных поправок заключается в том, чтобы правила операторов всех платежных систем, действующих в РФ, соответствовали российскому законодательству.

"Российские дочерние компании международных платежных систем уже осуществляют свою деятельность в рамках российской юрисдикции", — резюмировал он.

В ЦБ РФ в свою очередь уверены, что все платежные системы продолжат работу в РФ в прежнем режиме, и не видят поводов для беспокойства.