Минфин ответил на «уход» Visa и Mastercard из России

«Принятие поправок в закон о национальной платежной системе не приведет к уходу из России иностранных платежных систем. Мы считаем, что для этого нет никаких предпосылок», — приводит слова Моисеева агентство «Прайм»

По словам заместителя министра, поправки не создают дополнительных ограничений и направлены на осуществление бесперебойных платежей.

Моисеев уточнил, что цель поправок в том, чтобы правила операторов всех платежных систем, действующих в РФ, соответствовали российскому законодательству.

«Российские дочерние компании международных платежных систем уже осуществляют свою деятельность в рамках российской юрисдикции», — сообщил он.