Минфин ответил на «уход» Visa и Mastercard из России 

Минфин РФ не видит причин для ухода Visa и Mastercard из России после принятия поправок в закон «О национальной платежной системе», заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев.
«Принятие поправок в закон о национальной платежной системе не приведет к уходу из России иностранных платежных систем. Мы считаем, что для этого нет никаких предпосылок», — приводит слова Моисеева агентство «Прайм».
По словам заместителя министра, поправки не создают дополнительных ограничений и направлены на осуществление бесперебойных платежей.
Моисеев уточнил, что цель поправок в том, чтобы правила операторов всех платежных систем, действующих в РФ, соответствовали российскому законодательству.
«Российские дочерние компании международных платежных систем уже осуществляют свою деятельность в рамках российской юрисдикции», — сообщил он.
Ранее газета «Коммерсант» написала, что из-за поправок к закону о национальной платежной системе Visa и MasterCard могут свернуть деятельность в России. В поправках предлагается запретить российским дочкам международных платежных систем приостанавливать расчеты по картам банков, попавших под санкции. Если же расчеты будут приостановлены, платежная система может быть исключена из реестра ЦБ.