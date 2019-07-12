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Минфин ответил на «уход» Visa и Mastercard из России 

Рамблер + ещё 33 1 час назад
Фото: Ueslei Marcelino / Reuters
Минфин РФ не видит причин для ухода Visa и Mastercard из России после принятия поправок в закон «О национальной платежной системе», заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев.
«Принятие поправок в закон о национальной платежной системе не приведет к уходу из России иностранных платежных систем. Мы считаем, что для этого нет никаких предпосылок», — приводит слова Моисеева агентство «Прайм».
По словам заместителя министра, поправки не создают дополнительных ограничений и направлены на осуществление бесперебойных платежей.
Моисеев уточнил, что цель поправок в том, чтобы правила операторов всех платежных систем, действующих в РФ, соответствовали российскому законодательству.
«Российские дочерние компании международных платежных систем уже осуществляют свою деятельность в рамках российской юрисдикции», — сообщил он.
Ранее газета «Коммерсант» написала, что из-за поправок к закону о национальной платежной системе Visa и MasterCard могут свернуть деятельность в России. В поправках предлагается запретить российским дочкам международных платежных систем приостанавливать расчеты по картам банков, попавших под санкции. Если же расчеты будут приостановлены, платежная система может быть исключена из реестра ЦБ.
Комментарии33
Личный счет , Алексей Моисеев , Visa , Минфин , Центральный банк России , Газета "Коммерсантъ"
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